Tg Lazio, edizione del 13 febbraio 2020

Ecco i titoli del Tg Lazio dell’edizione di oggi:

CORONAVIRUS, 20 CINESI NEGATIVI A TEST LASCIANO SPALLANZANI

Sono stati dimessi questa mattina i venti turisti cinesi ricoverati in via precauzionale allo Spallanzani perché facevano parte della comitiva dei coniugi cinesi tuttora ricoverati in terapia intensiva. Grazie all’Ambasciata cinese che ha organizzato il trasporto, le venti persone faranno rientro nel loro Paese. Continuano a migliorare, invece, le condizioni dell’unico italiano positivo al Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino medico “è assolutamente asintomatico e senza febbre”. Al momento altre tredici persone sono ricoverate allo Spallanzani in attesa del risultato dei test.

BANDA SPACCIAVA DROGA IN AREA NORD-EST ROMA: 24 ARRESTI

Nuova maxi-operazione dei Carabinieri che hanno arrestato 24 persone, tra le quali 5 donne, appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga, radicata nei comuni dell’hinterland a nord-est di Roma. Gli arresti sono stati eseguiti nel Lazio, in Toscana, in Emilia Romagna e in Liguria. Dalle indagini è emerso che l’attività era così fiorente da portare nelle casse della banda circa 90 mila euro al mese. Il gruppo criminale era riuscito a proseguire l’attività nonostante gli arresti in flagranza eseguiti dai Carabinieri nei confronti di pusher, subito rimpiazzati per dare continuità allo spaccio di strada.

DOMENICA ROMA CITTA’ DIVISA TRA SALVINI E SARDINE

Sarà un vero e proprio derby quello che andrà in scena domenica, a Roma, tra Matteo Salvini e le Sardine. Mentre il leader leghista, al Palazzo dei Congressi dell’Eur, incontrerà le categorie professionali e produttive della città, le Sardine romane torneranno in piazza “per contrastare l’ondata di odio”. L’appuntamento è alle 17 a piazza Santi Apostoli. Salvini oggi ha lanciato la sfida alle Sardine: “Se questi si vogliono presentare alle elezioni vediamo chi li vota”.

ROMA, MARTEDI’ AL VIA FESTA PER 100 ANNI DELLA GARBATELLA

“Siamo pronti a inaugurare quest’anno di festeggiamenti nel migliore dei modi”. Con queste parole il presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, ha lanciato oggi le celebrazioni per il centenario di Garbatella. In uno dei quartieri prediletti da romani e turisti, si svolgeranno iniziative corali che coinvolgeranno gli abitanti, le scuole, le parti sociali e il territorio. Il cuore del programma sarà martedì mattina a piazza Brin, quando ci sarà l’esibizione della Banda della Polizia locale, mentre i ragazzi delle scuole realizzeranno degli enormi cuori che saranno replicati in tutto il territorio.