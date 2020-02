Prescrizione, Bonino: “Il Pd si è grillizzato”

ROMA – “Leggo esterrefatta e con grande preoccupazione quello che succede sulla prescrizione, perché non riesco a capire dove il governo vuole andare a parare. Fin dall’inizio, con Più Europa abbiamo negato la fiducia a questo governo e all’accordo PD-M5S. Da allora, il PD è andato al traino dei 5 stelle, grillizzandosi“. Lo dichiara Emma Bonino, leader di Più Europa, intervistata da Radio Radicale.



“Rimangono- prosegue Bonino- tutte le leggi precedenti: decreto sicurezza, quota 100, reddito di cittadinanza, la povertà non è stata sconfitta e l’abolizione della prescrizione rischia di scoraggiare gli investimenti stranieri, già molto bassi, in Italia. Tutto questo non aiuta a cambiare verso, tanto più che i pochi soldi che abbiamo li sprechiamo in elemosina e prebende di tutti i tipi”, conclude la leader di Più Europa.