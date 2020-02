Vitalizi, la provocazione di Cicciolina: “Sabato sarò alla manifestazione di Di Maio”

ROMA – “Sabato andrò alla manifestazione di Luigi Di Maio”. E’ la provocazione di Ilona Staller, che all’agenzia Dire ha annunciato che sarà in piazza Santi Apostoli, a Roma, alla protesta organizzata dal M5s contro il possibile possibile passo indietro sul taglio dei vitalizi al Senato. La mobilitazione si terrà a partire dalle ore 14. L’ex pornostar e deputata sarà accompagnata dal suo legale, Luca Di Carlo, conosciuto come l’avvocato del Diavolo’. “Piuttosto- dicono i due- Di Maio e i suoi pensino a tagliare gli indennizzi parlamentari, che sono, quelli sì, davvero una vergogna”. Lo scontro tra Cicciolina e Di Maio, quindi, potrebbe passare dalle parole a distanza a un confronto in piazza.

