Governo, Delrio: “Noi indisponibili a maggioranze con la Lega”

ROMA – “Questa maggioranza ha davanti a sé un progetto, se questo progetto non si riesce a realizzare bisogna prenderne atto e ridare la parola agli italiani”. Così Graziano Delrio, presidente dei deputai del Partito Democratico a 24 Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.



“Credo che l’Italia abbia bisogno di chiarezza e di proposte molto serie e coerenti per riprendersi da una crisi che tra l’altro sta arrivando in maniera pesante, quindi fare pasticci o ammucchiate non mi pare esattamente il caso”.



Inoltre Delrio specifica a Radio 24 il no del PD ad una maggioranza con la Salvini: “Chiaramente poi c’è il Presidente della Repubblica quindi non mi spingo più avanti perché ognuno deve fare il suo compito, ma certamente noi non siamo disponibili a fare maggioranze di governo con la Lega perché questo non avrebbe nessun senso, abbiamo troppe idee diverse su troppi campi”.