VIDEO | Regionali Campania, Menna: “M5s sta perdendo una grande opportunità”

NAPOLI – Non accettare accordi con le altre forze politiche “è una perdita di opportunità per il Movimento 5 Stelle”. La pensa così Francesca Menna, assessora alle Pari opportunità del Comune di Napoli ed ex esponente del M5s, interpellata dalla Dire sul prossimo appuntamento elettorale in Campania.

“La Campania – osserva l’ex consigliera grillina, ora in giunta con Luigi de Magistris – è diversa dall’Emilia Romagna. Qui ci sono problematiche connesse ai temi della legalità, ad apparati da buttare giù. Il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto fare delle coalizioni, ponendo delle regole ben precise a partire dalle quale mettere insieme tutte le forze del centrosinistra che ruotano attorno a dei principi importanti”.

La prima occasione persa, per Menna, è quella della elezioni suppletive del prossimo 23 febbraio dove il Movimento 5 Stelle corre contro il centrosinistra unito.

“Sandro Ruotolo – sottolinea – nasce con noi, ricordo ad esempio le sue battaglie sull’ambiente e sulle discariche. È un cittadino coerente, che ha lavorato con degli obiettivi ben precisi. Sono quegli stessi obiettivi che hanno fatto aggregare i MeetUp”.