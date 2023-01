Incidente con una moto per Vanessa Incontrada sul set di ‘Fosca Innocenti 2’

ROMA – Venerdì 13 gennaio tornano su Canale 5 le avventure di Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti, vicequestore di Arezzo. La seconda stagione della serie è composta da otto episodi che andranno in onda ogni venerdì fino al 3 febbraio in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Alla vigilia del debutto di ‘Fosca Innocenti 2’, l’attore Giovanni Scifoni, una delle new entry del cast nel ruolo di Lapo Fineschi, ha rivelato su Facebook di aver provocato un incidente alla protagonista della serie nel suo primo giorno sul set.

“Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: sai portare la moto? Avoja, faccio pure le pinne. Ma tipo manco il ciaetto so guidare – scrive Scifoni – . Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”.

