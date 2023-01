Al Gf vip paura per George che resta chiuso in sauna, scatta il controllo

BOLOGNA – Quella sauna che non finiva più ha fatto preoccupare e non poco i fan di George Ciupilan, il giovanissimo e timido concorrente del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, che ha molto seguito da casa e che durante questi mesi di permanenza all’interno della casa del Gf Vip si è messo in vista per la sua gentilezza e grande educazione. Il giovane, sorridente ma sempre alquanto introverso, nelle ultime settimane si è ritagliato spesso dei momenti di isolamento. La sauna della notte scorsa, quella tra martedì e mercoledì, era probabilmente un altro di questi momenti, per stare con se stesso e riflettere un po’. Il tempo prolungato, però, ha fatto preoccupare coinquilini, fan e pure il Grande Fratello. Che a un certo punto ha chiesto ad un altro concorrente, Daniele Del Moro, di andare a controllare se andasse tutto bene.

Tra i concorrenti, che si trovavano in giardino al momento della sauna, più di uno si è interrogato se il giovane non si fosse addormentato. Prima dell’intervento caldeggiato dalla produzione, Ciupilan è rimasto quasi un’ora in sauna. “George è in sauna da mezz’ora. Sto aspettando che esca George, se fa altri 10 minuti si squaglia lì dentro“, ha detto Andrea Maestrelli.

In giardino, insieme a lui, c’erano anche Attilio Romita e Davide Donadei, che con un’occhiata si è voluto assicirare della situazione: “Non si è addormentato, si muove“, ha detto per rassicurare gli altri, spiegando che George stava sistemando la temperatura della sauna. la produzione, però, a un certo punto ha deciso di intervenire: Daniele Dal Moro è stato convocato in confessionale e gli è stato chiesto di andare a controllare che andasse tutto bene. Daniele, allora, ha scherzato con i compagni dicendo: “Avevano paura che ci fosse la salma“.

(L’immagine è tratta dal sito del Grande Fratello)

