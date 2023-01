Notte da incubo per l’ex modella Roberta Martini: rapinata in casa e legata

BOLOGNA – Sono entrati in tre nella notte nel suo appartamento di Milano e l’hanno legata con delle fascettte: è una rapina dai contorni molto inquietanti quella denunciata alla Polizia dall’ex modella ed ex influencer oltre che imprenditrice Roberta Martini, di 48 anni. I ladri hanno portato via gioielli e denaro, circa 5mila euro in contanti, che hanno prelevato dalla cassaforte. Il valore dei gioielli deve ancora essere quantificato. L’ex modella, rimasta sotto choc, non ha riportato ferite.

LA RAPINA

L’ex modella ha spiegato alla Polizia di aver sentito rumori nel suo appartamento (che si trova a Milano in zona Porta Romana) intorno alle 3.15. Le tre persone che la donna si è ritrovata in casa avevano il volto coperto da un passamontagna: agli inquirenti ha riferito che le è sembrato avessero un acccento dell’est europeo. Per introdursi nell’appartamento avrebbero utilizzato una finestra della casa al piano terra. Prima di fuggire, avrebbero liberato la donna. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile: questa notte sul posto è intervenuta la Polizia con alcune volanti. Poi sono entrati in azione anche gli agenti della Polizia scientifica.

Roberta Martini, che su Instagram è molto seguita (conta 469 mila follower), ha postato nelle storie alcune notizie di stampa sui quanto accaduto. E poi ha ringraziato tutti i suoi fan per l’affetto.

