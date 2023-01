L’Avengers Jeremy Renner rischierebbe l’amputazione di una gamba

(Foto dal profilo Instagram di Jeremy Renner)

ROMA – Potrebbe non essere finito qui il calvario di Jeremy Renner, l’attore della Marvel rimasto schiacciato da uno spazzaneve di 60 quintali nel suo ranch nella Sierra Nevada il giorno di Capodanno. Il 52enne rischierebbe l’amputazione di una gamba. A rivelarlo sono fonti vicine all’interprete di Occhio di Falco nei film sugli Avengers citate da RadarOnline. “Ci sono seri dubbi che possa tornare a camminare correttamente o del tutto– si legge nella dichiarazione riportata dal sito- i suoi cari temono che il danno sia abbastanza significativo tanto da impedirgli di muoversi come faceva una volta, se non perderà una gamba del tutto“.

RENNER HA GIÀ SUBITO DUE INTERVENTI CHIRURGICI

Nei giorni scorsi, Renner è stato sottoposto a due interventi chirurgici a seguito dello schiacciamento del petto e del collasso del busto. Ferite gravi alle quali si aggiunge quella alla gamba. Subito dopo l’incidente, infatti, un vicino di casa medico ha bloccato un’evidente emorragia. Su Instagram il saluto ai fan dal letto d’ospedale, ma da allora non ci sono più stati aggiornamenti. L’entourage della star non ha, al momento, pubblicato note ufficiali.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it