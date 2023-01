Né con Fontana, né con Moratti: i bossiani del Comitato Nord non corrono alle Regionali

MILANO – Gli ex consiglieri leghisti lombardi confluiti nel Comitato Nord non si presenteranno alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. “Dopo aver parlato con l’onorevole Umberto Bossi e con l’europarlamentare Angelo Ciocca, abbiamo deciso di non candidarci“, scrivono Antonello Formentio, Massimiliano Bastoni e Roberto Mura, i quali spiegano come la decisione sia nata dal fatto che “non ci sarà una lista del Comitato Nord alle prossime elezioni regionali, data l’impossibilità per il comitato di presentarsi a sostegno del governatore Attilio Fontana“.

D’altronde, “questa è la volontà di Bossi e – spiegano i tre – la rispettiamo fino in fondo, così come abbiamo sempre rispettato la linea del fondatore della Lega”. Infatti, “avremmo potuto percorrere altre strade e candidarci sotto altre bandiere (Moratti aveva aperto, ndr) ma – chiosano dal Comitato Nord – è un’ipotesi che abbiamo deciso di scartare in quanto non coerente con la nostra storia politica”.

