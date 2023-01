Il principe Harry quasi eguaglia Harry Potter: record di vendite per il libro ‘Spare’

ROMA – Tutti vogliono leggere le confessioni del principe Harry. “Spare” – che in Italia è stato tradotto con il sottotitolo “Il minore” – è già un successo. Nel suo primo giorno di uscita, in Gran Bretagna, ha venduto 400mila copie, raggiungendo quasi i livelli di Harry Potter.

E a confermarlo è Larry Finlay della Transworld Penguin, la casa editrice del libro: “Abbiamo sempre saputo che questo libro sarebbe volato nelle vendite, ma sta superando anche le nostre più rosee aspettative. Per quel che ne sappiamo, gli unici libri che hanno venduto di più nel loro primo giorno, sono quelli che avevano come protagonista l’altro Harry“. Potter appunto.

VOLANO LE VENDITE IN TUTTO IL MONDO

“Spare” vola anche in altri paesi e su Amazon è il primo nella classifica degli acquisti. È stato stimato che i ricavi del memoir si attestino tra le 6 e le 12 sterline al giorno. Il prezzo del libro va da 14 a 23 sterline. In Italia il costo, sulla piattaforma di e-commerce, è di 23,75 euro.

LA REAZIONE DELLA FAMIGLIA REALE

La famiglia reale non ha ovviamente commentato l’operazione confessione del principe, ultimamente impegnato anche in tante interviste promozionali. Secondo fonti di palazzo, “Spare” non sarebbe stato accolto nel migliore dei modi. Anzi, sempre le fonti, fanno sapere che Harry non sarà il benvenuto all’incoronazione di re Carlo III che si terrà il prossimo 6 maggio. Questo per evitare l’accrescimento di tensioni già in essere.

Se il principe, invece, (insieme alla sua Meghan) sarà presente è difficile saperlo ora. Quel che è certo, come lui stesso ha ripetuto negli ultimi giorni, è la volontà di riconciliarsi con il padre e il fratello, indipendentemente dalla loro. La soap opera, insomma, continua e intanto – secondo statistiche – la popolarità del principe in UK sarebbe scesa del 30%.

