Lisa Marie Presley, morta improvvisamente l’unica figlia di Elvis

(Foto dal profilo Instagram di Lisa Marie Presley)

ROMA – Se ne è andata improvvisamente a 54 anni Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis. La domestica l’avrebbe trovata priva di sensi in casa, poi la corsa in ospedale e il ricovero. La cantautrice, molto nota negli Stati Uniti per la sua musica, è morta per un infarto.

LEGGI ANCHE: Elvis Presley e la figlia Lisa Marie morti d’infarto, il cardiologo: “La droga quadruplica i rischi”

A DARE LA NOTIZIA LA MAMMA PRISCILLA

“È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato-ha scritto la mamma 77enne Priscilla Presley in un comunicato- era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto“.

Tre album all’attivo, Lisa Marie era apparsa pubblicamente per l’ultima volta martedì scorso – accompagnata proprio dalla madre- alla cerimonia dei Golden Globe per sostenere Austin Butler, premiato per la sua interpretazione del re del rock and roll nel film “Elvis”.

LEGGI ANCHE: Ai Golden Globe è il trionfo di Steven Spielberg. E c’è anche Zelensky

L’EREDITÀ DEL PADRE, IL MATRIMONIO CON MICHAEL JACKSON E LA PERDITA DEL FIGLIO

La musica è stata per Lisa il filo conduttore di tutta la sua vita. Nata l’1 febbraio 1968, ha vissuto da cantautrice e ha portato avanti l’eredità del padre. Dal 1993 era proprietaria di Graceland, per anni casa del padre a Memphis e piena di tutti i cimeli della star. E ha gestito fino al 2005 la Elvis Presley Enterprises, società che si occupa di curare i beni di Presley.

È stata sposata quattro volte: con il musicista Danny Keough, con il re del pop Michael Jackson (per poco più di due anni), con l’attore Nicolas Cage e con il produttore Michael Lockwood. Ha avuto quattro figli. Nel 2020 la tragedia: il figlio Benjamin Keough è morto suicida all’età di 27 anni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it