Tg Cultura, edizione del 13 gennaio 2022

IL FESTIVAL DEI DUE MONDI DAL 24 GIUGNO AL 10 LUGLIO

Si terrà dal 24 giugno al 10 luglio la 65esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Con la direzione artistica di Monique Veaute, la kermesse anticipa la linea artistica e accende i riflettori sul programma 2022 che ospita le migliori esperienze performative a livello internazionale, valorizzando teatri, spazi all’aperto e luoghi non convenzionali, che Spoleto offre in una concentrazione unica in Italia. Tra gli ospiti internazionali, la soprano e direttrice d’orchestra Barbara Hannigan, la diva del fado Mariza, la regista Jeanne Candel e Leonardo Lidi.

DA MAXXI E TRECCANI PRIMA ENCICLOPEDIA ARTE CONTEMPORANEA

Il Museo Maxxi e Treccani lanciano la prima enciclopedia dedicata all’arte contemporanea a livello internazionale. Con oltre 3.600 lemmi, 435 autori coinvolti e quasi 4.000 immagini, l’opera offre una raccolta ragionata del panorama artistico del XX e XXI secolo, proponendo una catalogazione non solo degli artisti, ma anche di storici dell’arte, teorici, critici, curatori e di tutte le figure che hanno avuto e hanno un dialogo significativo con l’Arte. Accanto alle persone, l’Enciclopedia presenta luoghi e contesti in cui si crea e si promuove l’arte, insieme ai principali movimenti e tecniche artistiche del nostro tempo.

MURANO, PIENZA, PROCIDA E CASTRO: A DUBAI IL PROGETTO INSULAE

Due piccoli comuni – Castro e Pienza – e due isole – Procida e Murano – sono i protagonisti e il punto di partenza dell’iniziativa Insulae: un ambizioso progetto firmato da Treccani e Magister Art, costruito a partire da un format multimediale di valorizzazione culturale che combina contenuti sia in modalità analogica o fisica che in digitale. Lanciato in occasione di Expo Dubai, Insulae presenta quattro brevi film, ognuno dedicato ad una delle piccole realtà italiane selezionate, diffusi all’interno della Sala Studio del Padiglione Italia.

I DIPINTI DEL GAROFALO TORNANO A FERRARA

I dipinti ‘Pesca miracolosa’ e ‘Noli me tangere’ di Benvenuto Tisi, detto il Garofalo, dai depositi della Galleria Borghese di Roma sono arrivati nella città di Ferrara, dove sono stati esposti presso il Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Costabili insieme alla magnifica pala della ‘Crocifissione con la Vergine, la Maddalena e i Santi Giovanni e Vito’ dello stesso autore, proveniente dalla Pinacoteca di Brera. L’iniziativa rientra nel progetto ‘100 opere tornano a casa’ lanciato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini.