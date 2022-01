A Campobasso alunni in classe dal 17 gennaio, nel weekend test Covid gratuiti per il rientro a scuola

NAPOLI – Il Comune di Campobasso, in vista della ripresa in città dell’attività didattica in presenza, prevista per lunedì 17 gennaio, ha inteso intraprendere una implementazione delle attività di screening attraverso test antigenici (tamponi rapidi) per la diagnosi del Covid-19, in modalità drive-in, nei giorni di sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio, rivolti su base volontaria e gratuita a tutta la popolazione scolastica delle scuole primarie e dell’infanzia della città. Lo annuncia una nota.



L’attività di screening, con effettuazione di test antigenici, avrà il supporto e il coordinamento della Croce Rossa Italiana e si svolgerà in una postazione dedicata in adiacenza alla Cittadella dell’economia.