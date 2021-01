Governo, Meloni e Salvini: “Conte si dimetta”. Il M5S chiede “stabilità”

ROMA – “Italiani in ginocchio, governo allo sfascio. L’Italia non può permettersi di perdere altro tempo. Conte si dimetta. Elezioni subito”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che l termine del vertice del centrodestra dice: “Il centrodestra compatto ritiene che gli italiani non si possano permettere di assistere a questo circo. Per cui riteniamo che Conte si dovrebbe dimettere questa sera stessa, ma non sarà così. Chiediamo a Conte di venire domani in aula a verificare se ha una maggioranza”.

Gli fa eco il leader della Lega: “Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti. Litigio infinito, Italiani in ostaggio. Salute, lavoro, scuola, tasse. Tutto fermo. Quindi? Gennaio, voto in Portogallo. Febbraio, voto in Catalogna. Marzo, voto in Olanda, Israele e Bulgaria. Aprile, voto in Albania. Maggio, voto in Scozia, Galles e Cipro. Giugno, voto in Francia. Settembre, voto in Norvegia, Russia e Germania. Ottobre, voto in Repubblica Ceca. Il governo in Italia non c’è più? Che si fa? Elezioni. Democrazia. Libertà“, scrive Matteo Salvini su Facebook.

“Con le dimissioni di due ministri si è ufficialmente aperta la crisi di governo. Si è perso già fin troppo tempo, l’emergenza Covid impone di fare presto. Conte riferisca subito in Parlamento o, meglio ancora, rimetta il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.

“NESSUNO CAPISCE SCELTA DI RENZI, SERVE STABILITÀ”

“Mentre il Paese affronta con fatica, impegno e sacrificio la più grave crisi sanitaria, sociale ed economica della storia recente, Renzi sceglie di ritirare la propria delegazione di ministri. Credo che nessuno abbia compreso le ragioni di questa scelta. Ma ora è il momento della responsabilità, non dei personalismi”. Così Vito Crimi del M5s su Facebook. “Mi auguro che già da stasera il Consiglio dei ministri possa proseguire i lavori sul Decreto antiCovid, sullo scostamento di bilancio e sui nuovi ristori da destinare alle imprese e ai lavoratori. Il MoVimento 5 Stelle continuerà ad assicurare la stabilità che serve adesso all’Italia per affrontare la crisi che stiamo vivendo ed uscirne al più presto”, sottolinea.

“Italia Viva ritira le proprie ministre dal governo nel momento in cui il Paese vive un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti. Non c’è nessun merito nella fuga dalle responsabilità. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a lavorare per i cittadini al fianco di Giuseppe Conte”. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.