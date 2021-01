Conte scambiato per Renzi: “Hai il 2%, hai rotto i co…..”

ROMA – Il premier Giuseppe Conte di ritorno dal Quirinale, dove si è recato per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e riferire sulla crisi di governo, diventa erroneamente oggetto di insulti. Intercettato dai cronisti il premier si ferma a rispondere alle loro domande, quando da lontano si sente la voce di un cittadino. L’uomo, non riuscendo a scorgere il premier, coperto dai giornalisti, lo scambia per Matteo Renzi e grida: “C’hai il 2%, hai rotto i coglioni”.

