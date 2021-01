Liguria, svista (?) comica di Toti: selfie con dietro falce e martello

GENOVA – Perché un anonimo selfie di Giovanni Toti e Paolo Del Debbio sta facendo il giro del web? No, questa volta non c’entra la propaganda. O meglio, non quella del governatore ligure, sempre presente sui social network. Il diavolo, come spesso accade, sta nei dettagli. E nel mondo digitale i dettagli difficilmente sfuggono. Come la falce e martello gialle in campo rosso che fanno bella mostra di sé sullo sfondo dello scatto, nel maxischermo di Terrazza Colombo. La bandiera è lì per celebrare i cento anni del Pci nel capoluogo ligure. Quella totiana risulta una svista (?) piuttosto comica, ancor di più nel giorno della sempre più probabile crisi di governo, con lo stesso Toti che è tornato a evocare la necessità di un esecutivo di larghe intese.

“La sinistra riparta da Toti”, si scherza su Instagram. “Stalin e Trockij levateve proprio”, incalzano i commenti su Twitter. E, poi, c’è un noto ristoratore del centro storico, titolare di un pub in stile polacco, che non perde l’occasione: “In questo mercoledì del mese di nevoso- scrive su Facebook- la brigata Serafini (ex assessore comunale della giunta Bucci, dimessasi in polemica con la Lega, ndr) guidata dal commissario del popolo Ivan Tot’ev e dallo storico marxista Pavel Pavelovic iz Debbiovich, ha preso possesso del grattacielo Martini, ora ribattezzato palazzo della Moskovskaya, dando vita al primo soviet ligure. Da domani, tutta la regione sarà zona rossa e dovrete portare le mutande sopra ai pantaloni. Uniti verso il sol dell’avvenire”. A dire il vero, c’è pure chi ha preso troppo sul serio la foto. Non sono pochi i commenti di sdegno sui social del governatore: “Mai vista una bandiera di partito sventolare così, chiederemo lumi”. Oppure: “Ma chi gestisce i suoi social? Fantozzi? Ma soprattutto, cosa ci fanno falce e martello là sopra, uno schifo assurdo, vergognatevi tutti”.

