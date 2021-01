Crisi di governo. All’ultimo minuto, Conte vedrà Renzi e leader coalizione?

ROMA – Viene in mente la vecchia serie televisiva “All’ultimo minuto”, quando la tragedia in atto che teneva inchiodati milioni di spettatori trovava una soluzione, felice, quando tutto sembrava perso. Oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha convocato i media alle 17.30 per dire se andrà o meno all’opposizione insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

“Chiaro che fino alle 17 e 29 si tratterà” dice un esponente Dem, “si cercherà fino alla fine di trovare una via d’uscita”. Una soluzione ad una crisi, urlata, che stando ai sondaggi la maggioranza degli italiani non capirebbe e non vuole. Che fare? Stando alle voci raccolte dentro Italia Viva e Pd, si sta trattando perché il premier Conte convochi presto “un confronto con tutti i leader della coalizione o un faccia a faccia con lo stesso Renzi”. Dalle parti di Palazzo Chigi bocche cucite.

Per quanto riguarda le interpretazioni, per qualcuno la chiamata di Conte potrebbe suonare come una resa, per altri invece la possibilità di lanciare una ciambella di salvataggio, incassando la rinuncia alle dimissioni delle ministre, allo stesso Renzi, che, secondo esponenti Dem, si è messo in un vicolo cieco “rischiando anche di far implodere i suoi gruppi parlamentari” perché non tutti sarebbero felici di ritrovarsi a fare opposizione col centrodestra. Il momento è adesso, il passo di lato o in avanti per sbloccare va fatto subito, facendo tesoro di quanto diceva il grande Stanislaw Jerzy Lec: “La propria impotenza è pericolosa quanto l’altrui prepotenza”.