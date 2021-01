Regionali Calabria, il sostegno di Mimmo Lucano a de Magistris

NAPOLI – Ero un ragazzino e si parlava di riscatto per la nostra terra, sempre disatteso dalle promesse. Credo che serva una voce di libertà contro questo potere che stravolge le nostre esistenze. In Calabria si vive questa provvisorietà, bisogna abbandonare l’idea di impotenza di fronte a ciò. De Magistris può essere una valida occasione, necessario mettere in campo la giustizia sociale per vincere questa battaglia”. Così l‘ex sindaco di Riace Mimmo Lucano intervenendo a radio Crc. “Sono legato affettivamente a Luigi de Magistris e sono dalla sua parte. Quando ho vissuto le vicende giudiziarie che mi hanno riguardato – ha detto – Luigi è stata una voce commovente nei miei confronti. In Calabria è stato sempre in prima linea contro i poteri criminali che spesso sono silenziosi”.

