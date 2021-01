Puma lancia la collezione ispirata ai Peanuts

ROMA – Charlie Brown, Snoopy, Linus e gli altri personaggi creati dalla penna di Charles M. Schulz sono i protagonisti della ‘Puma x Peanuts collection‘, la nuova linea di abbigliamento e accessori dedicata alle popolari strisce a fumetti. La collezione include una speciale edizione delle popolari sneakers ‘Future Rider’ e delle ‘Ralph Sampson’. Queste ultime si presentano con una base in pelle bianca, caratterizzate da una banda blu e arancione sul tallone. Le scarpe sono adornate sul lato da uno Snoopy in versione basket che palleggia. Le ‘Future Rider’, invece, presentano una tomaia di pelle nera alternata a un tessuto scamosciato, con una suola di gomma gialla. Caratteristica principale, una striscia sagomata con stampa grafica ispirata ai Peanuts. La linea di abbigliamento offre una vasta gamma di magliette, felpe e pantaloni della tuta, sia per uomo che per donna, adornati con Snoopy e gli altri personaggi. Completano la collezione cappelli e zaini a tema. ‘Puma x Peanuts’ sarà disponibile su Puma.com, negozi Puma e rivenditori selezionati il 15 gennaio.