Vaccino, superata la soglia di 800mila persone vaccinate

ROMA – Superata la soglia delle 800 mila vaccinazioni. Alle 10.28 di oggi, infatti, risultano vaccinate 800.730 persone in Italia. È quanto emerge dal Report Vaccini online del ministero della salute e del Commissario straordinario per l’emergenza CoViD-19. Tra i vaccinati sono 492.048 le donne e 303.122 gli uomini. Rispetto alle dosi consegnate, in testa per percentuale di quelle somministrate la Regione Campania con il 77,7%, seguono Umbria con il 69,8%, e il Veneto con il 68,8%. Quanto alle vaccinazioni per categoria, abbiamo gli operatori sanitari a quota 625.861, il personale non sanitario a 116.236 e gli ospiti delle Rsa a 58.633. Fanalino di cosa la Calabria con il 32,5%.

