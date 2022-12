Iran, le immagini shock dell’impiccagione di un manifestante 23enne

ROMA – Immagini dell’esecuzione capitale per impiccagione di Majidreza Rahnavard, un giovane manifestante accusato dell’uccisione di due esponenti della milizia paramilitare Basij, sono state diffuse online da un’agenzia di stampa dell’Iran. Nelle foto, diffuse da Mizan, un media legato alla magistratura, si vede il corpo del giovane penzolare da un gru. Secondo le informazioni disponibili, la condanna a morte è stata eseguita nella città di Mashhad, ad appena 23 giorni dall’arresto di Rahnavard.

Nella sua ricostruzione delle accuse a carico del giovane, che aveva 23 anni e che sarebbe stato condannato per crimini di “odio contro Dio”, Mizan cita il Centro media giudiziario. Rahnavard, stando a questa versione, avrebbe accoltellato i due miliziani lo scorso 26 novembre, mentre erano in corso nella città e in altre regioni del Paese manifestazioni di protesta contro il governo della Repubblica islamica. Mashhad è una città del nord-est dell’Iran, nota come luogo di pellegrinaggio religioso. In centro sorge il santuario dell’imam Reza, con minareti e cupole dorate.

