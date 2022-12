Dimesso dall’ospedale l”eroe’ di Fidene che ha fermato il killer del condominio

ROMA – Silvio Paganini, l’uomo che ha disarmato Claudio Campiti subito dopo la sparatoria di Fidene, è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma. Il ‘testimone-eroe’, come è stato già ribattezzato, era in osservazione nel nosocomio dopo i tragici fatti di ieri. Il suo intervento è stato decisivo per disarmare il responsabile della morte di tre donne uccise a colpi di pistola durante una riunione di condominio: Paganini, infatti, ha approfittato di un istante in cui si è inceppata l’arma per afferrare il braccio di Campiti e gettarlo a terra. Qui, aiutato dagli altri, lo ha tenuto fermo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Nella colluttazione è rimasto ferito di striscio al volto da un proiettile.

