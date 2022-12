Ancora un sold out per Ultimo: diventano tre i live a Roma

ROMA – Ultimo annuncia il sold out della seconda data allo stadio Olimpico di Roma, l’8 luglio 2023, e aggiunge agli appuntamenti già in calendario la terza data. Si esibirà nella casa di Lazio e Roma anche il 10 luglio. Tra i nuovi appuntamenti anche la data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, da dove ‘Ultimo Stadi 2023 – La Favola Continua…’ partirà l’1 luglio.

IL TOUR

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, dopo aver già venduto oltre 200mila biglietti e dopo l’apertura a Lignaano Sabbiadoro sarà, inoltre, come precedentemente annunciato, a Roma il 7, l’8 e il 10 luglio e a Milano, a San Siro, il 17 e 18 luglio. Di seguito il calendario completo con gli aggiornamenti.

Ultimo, premiato da Siae con l’importante riconoscimento del biglietto di diamante per gli oltre 600mila spettatori presenti durante il tour ‘Ultimo Stadi 2022’, sarà tra i protagonisti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

