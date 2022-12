Nek: “Dopo 30 anni di carriera mi sento ancora un apprendista”. Tra i sogni? “Un Sanremo con Renga”

(Foto di Cosimo Buccolieri)

ROMA – Dopo il disco della ripartenza, quello delle celebrazioni. A due anni dall’uscita di ‘Il mio gioco preferito’ (Parte Prima e Parte Seconda), Nek torna su tutte le piattaforme con la raccolta “50/30”, il progetto con il quale il cantautore festeggia i suoi primi 50 anni di vita e i 30 di carriera.

Dieci i brani che contiene – rivisitazioni dei più grandi successi pubblicati (da “Laura non c’è a “Se io non avessi te”) – un inedito (“La teoria del caos”, in tracklist anche nella versione inglese “Money Honey”) e tre collaborazioni (quella con Jovanotti in “Fatti avanti amore”, con Francesco Renga in “Dimmi cos’è” e con Giuliano Sangiorgi in “Cuori in tempesta”).

I RICORDI DI 30 ANNI FA

Una vita in musica quella dell’artista, al secolo Filippo Neviani, che oggi continua ad affrontare con lo stesso entusiasmo degli inizi. Cosa gli fa più tenerezza di quel ragazzo che esordiva nel 1992 con il primo album omonimo? L’incoscienza di buttarsi in un mondo che gli avrebbe fatto vendere oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. In quegli anni, “avevo delle persone intorno che non sono state consiglieri- racconta all’Agenzia Dire- ero solo fondamentalmente. Eravamo io, i miei pezzi e i musicisti che condividevano con me la scena. Anche per le persone che mi accompagnavano era tutto nuovo”.

E lo era anche per chi aveva deciso di scommettere su quel giovane di Sassuolo: “Un produttore indipendente che, per la prima volta, aveva a che fare con un cantante che probabilmente poteva far successo, in uno studio improbabile di Castelfranco Emilia, nella bassa modenese, a far pezzi che non si sapeva come sarebbero andati. C’erano diverse incognite, ma avevamo un comune denominatore: la passione”. E di quel periodo ricorda: “Quando ho cominciato io, si saliva su un palco e in 4 minuti ti dovevi giocare la tua presenza, il tuo futuro. Per arrivare al successo io ho fatto un po’ di fatica, oggi puoi arrivarci subito, ma mantenerlo è sempre il punto di congiunzione”.

Trent’anni e 18 dischi dopo, Nek non ha dubbi sul principio al quale aggrapparsi se si vuole iniziare una carriera da cantautore: “L’umiltà– spiega- è una virtù necessaria. Ti predispone all’ascolto. Ti tiene in modalità aperta. La consiglio sempre a un giovane”. Ed è l’umiltà che fa dire a Nek di sentirsi ancora “un apprendista”.

I SOGNI NEL CASSETTO

Nonostante il traguardo dei 30 anni, l’artista ha ancora diversi sogni da realizzare: da uno stadio a una colonna sonora, passando per un album strumentale o anche un “Sanremo 2024 in coppia con Francesco Renga potrebbe essere una bella cosa”.

“Da adesso in poi- conclude- bisogna farne altri 30 (di anni, ndr). L’insidia più grande è mantenere l’asticella ad un certo livello, oppure alzarla. Nel mio mestiere è il processo più complicato. Rimanere di successo non è facile”.

IL TOUR

Ieri sera, Neviani ha incantato il suo pubblico con un live al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Nel 2023 porterà i festeggiamenti anche nelle città di Bologna, Roma e Torino con “5030 – Live”. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

