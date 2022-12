Natale su Netflix: i film e le serie da vedere durante le feste

ROMA – Divano, coperta, pop corn e relax. Nel catalogo di Netflix stanno per arrivare serie e film attesi che accompagneranno gli utenti durante le feste di Natale, come la terza stagione di ‘Emily in Paris’, ‘Glass Onion – Knives Out’ e il primo reality show italiano del colosso di streaming ‘Summer Job’.

GIÀ DISPONIBILI SU NETFLIX

L’ACCADEMIA DEL BENE E DEL MALE

Le grandi amiche Sophie e Agatha finiscono agli estremi opposti di una fiaba moderna, quando arrivano in una scuola magica in cui giovani eroi e cattivi imparano a proteggere l’equilibrio tra il bene e il male.

ENOLA HOLMES 2

Come il famigerato fratello, Enola Holmes è ora una detective a contratto e il suo primo caso ufficiale è la ricerca di una bambina scomparsa in un pericoloso complotto che sfocia in un mistero… Per risolverlo avrà bisogno dell’aiuto di amici, tra cui lo stesso Sherlock.

FALLING FOR CHRISTMAS

Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un’amnesia totale e finisce sotto le cure dell’affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della figlia nei giorni che precedono il Natale.

SLUMBERLAND – NEL MONDO DEI SOGNI

Una ragazzina (Marlow Barkley) scopre una mappa segreta del mondo dei sogni e impara con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge (Jason Momoa) a viaggiare nella dimensione onirica sfuggendo gli incubi, nella speranza di rincontrare il padre scomparso.

IL MIO NOME È VENDETTA

Un ‘revenge movie’ in cui il destino di un padre e di una figlia cambiano per sempre. Tutto questo ne ‘Il mio nome è vedetta’, il nuovo film di Cosimo Gomez (prodotto da Maurizio Totti e Alessandro Usai per Colorado Film e Iginio Straffi), che vede Alessandro Gassmann nei panni di Santo, un ex sicario della criminalità, che, dopo aver vissuto nell’ombra per anni in una tranquilla cittadina del Trentino-Alto Adige, la sua vita e quella di sua figlia Sofia (Ginevra Francesconi) – un’adolescente campionessa di hockey – cambiano del tutto. Due criminali entrano in casa loro e uccidono barbaramente la madre e lo zio di Sofia, scatenando un regolamento di conti covato per quasi vent’anni. Sofia scopre che la verità le è sempre stata taciuta e che Santo nasconde un oscuro passato di affiliato alla ‘ndrangheta. Nonostante gli iniziali conflitti tra padre e figlia, la ragazza accetta un’eredità fatta di furia e violenza e si allea con il papà per vendicarsi senza pietà.

PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO

Il regista premio Oscar reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Il film, diretto anche da Mark Gustafson, segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo. Nel cast delle voci: Ewan McGregor è il Grillo Parlante, David Bradley è Geppetto, l’esordiente Gregory Mann è Pinocchio. Completano il cast Finn Wolfhard, la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell’Oscar Tilda Swinton. ‘Pinocchio’ è scritto da Guillermo del Toro e Patrick McHale, prodotto da del Toro, Lisa Henson (Jim Henson Company), Alex Bulkley, Corey Campodonico (Shadow Machine) e Gary Ungar, mentre il produttore esecutivo e Jason Lust.

ODIO IL NATALE

Su Netflix è arrivata la prima serie natalizia italiana, ‘Odio il Natale’. La protagonista è Pilar Fogliati, volto amato dagli spettatori per le sue partecipazioni in ‘Cuori’ e ‘A un passo dal cielo’. La giovane attrice interpreta Gianna alle prese con la ricerca dell’amore nel momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. Tutti amano le feste natalizie tranne lei perché è il periodo in cui ci si riunisce con la famiglia, pronta a fare mille domande, soprattutto quelle che riguardano la vita sentimentale. Proprio come succede alla protagonista della storia. Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo. Ventiquattro giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. Ventiquattro giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino.

THE CROWN 5

Prossima al 40esimo anniversario della sua ascesa al trono, la Regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il Principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia.

MERCOLEDÌ

La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams (Jenna Ortega) come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

1899

1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, tutti di diversa estrazione e nazionalità, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di una nave alla deriva, dispersa da mesi. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

FILM E SERIE IN ARRIVO SU NETFLIX

BARDO – LA CRONACA FALSA DI ALCUNE VERITÀ (DAL 16 DICEMBRE)

l vincitore di cinque premi Oscar Alejandro G. Iñárritu presenta BARDO, la cronaca falsa di alcune verità, un’esperienza epica, coinvolgente e con immagini mozzafiato che segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles.

NATALE A TUTTI I COSTI (DAL 19 DICEMBRE)

Quanto pagheresti per avere tutta la famiglia riunita per il pranzo di Natale? Christian De Sica e Angela Finocchiaro sono due genitori disposti a pagare qualsiasi prezzo, inclusa una grossa bugia che si traduce in drammi e caos per l’intera famiglia.

GLASS ONION – KNIVES OUT MYSTERY

Nel sequel di ‘Cena con delitto – Knives Out’ di Rian Johnson, il detective Benoît Blanc va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti. Il cineasta premio Oscar Rian Johnson scrive e dirige il film, riunendo un cast stellare che vede il ritorno di Daniel Craig insieme a Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

RUMORE BIANCO (DAL 30 DICEMBRE)

Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, Rumore Bianco racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell’amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza. Diretto da Noah Baumbach e con Adam Driver, Greta Gerwig e Don Cheadle.

EMILY IN PARIS 3 (DAL 22 DICEMBRE)

Un anno dopo essersi trasferita a Parigi per il lavoro dei sogni, Emily (Lily Collins) si trova a un bivio professionale e sentimentale che la costringerà a prendere una decisione sul suo futuro.

SUMMER JOB, IL PRIMO REALITY SHOW ITALIANO DI NETFLIX (DAL 16 DICEMBRE)

Il primo reality show originale italiano Netflix. 10 concorrenti tra i 18 e i 23 anni vengono scelti per trascorrere una vacanza da sogno in una villa paradisiaca in Messico. Feste e divertimento sembrano l’unica cosa a cui dovranno pensare. Presto scopriranno che per continuare l’avventura e vivere la vacanza più incredibile della loro vita, dovranno fare qualcosa che non hanno mai fatto in vita loro: lavorare. A guidarli, in questa avventura, Matilde Gioli, al suo debutto come conduttrice.

