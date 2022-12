I tifosi del Marocco? Per il consigliere leghista sono “scimmie urlatrici”. È bufera

RIMINI- Il 7 dicembre, il giorno dopo la partita di calcio Marocco-Spagna, che aveva visto prevalere la Nazionale marocchina, e con conseguenti festeggiamenti anche nelle piazze italiane, aveva scritto sulla sua pagina Facebook: “Spero il Marocco venga eliminato dal Mondiale, così finalmente smetteremo di vedere scimmie urlatrici far casino per strada“. Poi quando sabato scorso, quando la stessa nazionale ha giocato, e poi vinto, il match col Portogallo, ha scritto di nuovo, sempre su Facebook: “Attenzione, previsti assembramenti di scimmie urlatrici anche stasera”. A diffondere gli screenshot dei post del consigliere comunale della Lega a Santarcangelo di Romagna, Marco Fiori, stigmatizzandoli, è il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

IL SINDACO DI RIMINI DIFFONDE GLI SCREENSHOT: NON SO SE MERITINO PIÙ INDIGNAZIONE O PIETÀ

“I due screenshot allegati portano la firma del consigliere della Lega di Santarcangelo, Marco Fiori, sul proprio profilo fb- commenta il primo cittadino di Rimini- Scimmie urlatrici… Non so se a una persona, a qualsiasi persona, capace di scrivere cose come queste debba essere rivolta più indignazione o pietà umana. E il dubbio diventa enorme se, nel caso di specie, questa persona rappresenta il quarto partito italiano nel Consiglio comunale di Santarcangelo”, chiosa Sadegholvaad.

IL SEGRETARIO TERRITORIALE PD: NON SORPRENDE LA SUA PROVENIENZA POLITICA

Quelle frasi su Facebook sono “vergognose“. Lo scrive, sempre sui social Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Pd di Rimini. Senza mai citare il nome del consigliere, Sacchetti aggiunge che mi “dispiace vengano da una persona di una cittadina aperta e inclusiva che non ha niente da condividere con la discriminazione e gli insulti verso altre persone che stavano esultando per un risultato calcistico”. Invece, va avanti il segretario dem riminese, “non mi sorprende la provenienza politica di chi usa da anni la cultura dell’odio per alimentare il consenso elettorale“. Sacchetti ringrazia infine il sindaco e presidente della provincia, Jamil Sadegholvaad, “per aver portato per primo all’attenzione di una comunità più ampia questo spregevole atteggiamento”.

IL CONSIGLIERE SI SCUSA MA PRECISA: “NON ERO OFFENSIVO”

Si scusa, ma parla di “inutile clamore” per il suo commento sui festeggiamenti dei tifosi del Marocco e sulla definizione di “scimmie urlatrici”, il consigliere comunale leghista di Santarcangelo di Romagna, Marco Fiori, aggiungendo che “scimmia urlatrice non è di per sé” un’offesa. Rispondendo alle polemiche suscitate dai suoi post del 7 e 10 dicembre dopo le partite dei Mondiali che hanno visto il Marocco prevalere, il consigliere, sempre dai social oggi dice che gli “dispiace moltissimo”.

“Sbagliando – aggiunge – non credevo potesse essere considerato così offensivo”. Il fatto è che “sono rimasto colpito, in questi giorni, da certe manifestazioni anche di carattere violento capitate in città italiane e all’estero. La vandalizzazione di piazza Gae Aulenti a Milano, dopo la vittoria della squadra del Marocco, l’intervento delle forze dell’ordine, addirittura una persona che cercava di sedare una rissa accoltellata, hanno motivato il mio sconcerto e un’opinione critica su quanto avvenuto”.

In ogni caso, la definizione “scimmie urlatrici”, scrive ancora, è “usata comunemente per definire persone urlanti che fanno casino”. Insomma, “mi scuso certamente se qualcuno si è sentito colpito ma la frase in sé non offende né va ad intaccare alcuna sfera sensibile. Ribadisco le scuse sincere, pur evidenziando che emerge ancora una volta una certa strumentalità unidirezionale di chi si attacca a frasi magari stupide ma del tutto innocue pur di farne un caso politico”.

