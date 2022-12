Natale al cinema: quali film vedere durante le feste

ROMA – Natale si avvicina e i film da vedere durante le feste sono tantissimi. Tra i più attesi c’è ‘Avatar: La via dell’Acqua’ di James Cameron, primo sequel di ‘Avatar’ (il film con il maggior incasso di tutti i tempi, circa con 2,8 miliardi al botteghino). Ma anche ‘Il grande giorno’ con Aldo, Giovanni e Giacomo, ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg e il debutto di Emma Marrone da protagonista assoluta ne ‘Il Ritorno’ di Stefano Chiantini.

UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (DALL’1 DICEMBRE AL CINEMA)

Dalla casa di produzione 87North e dai produttori di ‘Nobody’, ‘John Wick’, ‘Atomic Blonde’, ‘Deadpool 2’ e ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’, arriva un thriller natalizio dark che consiglia di puntare sempre sul rosso. Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo. Il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo, Edi Patterson, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder e Beverly D’Angelo.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2: L’ULTIMO DESIDERIO (DAL 7 DICEMBRE AL CINEMA)

In occasione delle feste natalizie, l’intenditore di leche preferito, il più spavaldo e impavido felino ha fatto il suo ritorno. Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation ha presentato un nuovo capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle si imbarca in un’impresa colossale. Il candidato all’Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto è costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty ‘Zampe di Velluto’ (la candidata all’Oscar Salma Hayek). Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati – contro ogni buon senso – da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro (Harvey Guillén). Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D’oro (la candidata all’Oscar Florence Pugh) e alla Famiglia del Crimine dei Tre Orsi, composta da ‘Grande’ Jack Horner (il vincitore agli Emmy John Mulaney), il terrificante cacciatore di taglie, e il Grande Lupo Cattivo (Wagner Moura). Nel cast anche la vincitrice di un Oscar Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, il candidato agli Emmy Anthony Mendez e la candidata ai Tony Awards Da’Vine Joy Randolph).

CHIARA (DAL 7 DICEMBRE AL CINEMA)

La star de ‘L’Amica Geniale’ Margherita Mazzucco al cinema nei panni di Santa Chiara, diretta da Susanna Nicchiarelli. Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà. La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione. Nel cast anche Andrea Carpenzano nel ruolo di San Francesco.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA (DAL 14 DICEMBRE AL CINEMA)

Manca sempre meno all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno. Sono stati rilasciati oggi il trailer e il poster di ‘Avatar: La Via dell’Acqua’, il primo sequel di ‘Avatar’, di James Cameron con il maggior incasso di tutti i tempi e vincitore di tre Premi Oscar. Dal 14 dicembre nelle sale italiane distribuita da The Walt Disney Company Italia, la pellicola trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment il film è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

IL RITORNO CON EMMA MARRONE (DAL 15 DICEMBRE AL CINEMA)

Emma Marrone: “Ogni giorno mi impegno per essere libera” from Agenzia DIRE on Vimeo.

Emma Marrone torna al cinema con ‘Il ritorno’ di Stefano Chiantini. E lo fa con un film che racconta una storia di solitudine, di emarginazione, della ricerca di una tanto agognata seconda possibilità e del rifiuto della società attraverso Teresa, una mamma che tenta in tutti i modi di ricostruire un rapporto con suo figlio e reinserirsi nella società dopo 10 anni di carcere.

THE FABELMANS (DAL 22 DICEMBRE AL CINEMA)

L’ultimo, attesissimo capolavoro del quattro volte Premio Oscar Steven Spielberg, che firma il suo film più intimo e personale. Uno spaccato dell’infanzia americana del XX secolo, ‘The Fabelmans’ è il toccante racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia, la magia dei sogni e il potere salvifico del cinema. Nel cast Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch.

LE OTTO MONTAGNE (DAL 22 DICEMBRE AL CINEMA)

Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, ‘Le otto montagne’ di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Alessandro Borghi e Luca Marinelli racconta la storia di un’amicizia. Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

WHITNEY: UNA VOCE DIVENTATATA LEGGENDA (DAL 22 DICEMBRE AL CINEMA)

‘Whitney: Una Voce Diventata Leggenda’ è un film sull’icona della musica Whitney Houston. Naomi Ackie interpreta l’artista nel biopic musicale che racconta l’incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre. Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar Anthony McCarten, il film farà vivere al pubblico un viaggio nelle emozioni e nell’energia della star americana.

IL GRANDE GIORNO (DAL 22 DICEMBRE AL CINEMA)

Questo Natale sarà animato anche da Aldo, Giovanni e Giacomo che tornano al cinema ne ‘Il grande gioco’ diretti da Massimo Venier. In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l’azienda di famiglia – la Segrate Arredi – gli affetti, le vacanze… Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati… E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare “il Riccardo Muti del catering”. Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista in sommo grado, il nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio come un tornado, infilando una serie di gaffes e incidenti esilaranti ma soprattutto costosissimi. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo. E che costringerà tutti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per concedersi la felicità.

