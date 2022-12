Chiara Ferragni spiega perché ha avuto un cerotto sul braccio

ROMA – Un cerotto sul braccio ha incuriosito e preoccupato i followers di Chiara Ferragni nelle ultime settimane. Ora l’imprenditrice digitale, che in più foto ha mostrato il bendaggio bianco, ha risposto per la prima volta alle tantissime domande ricevute sui social. E, proprio su TikTok, ha pubblicato un video, poi caricato anche su Instagram.

IL VERO MOTIVO DEL CEROTTO SUL BRACCIO

“Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi- spiega nella clip la Ferragni- faccio la visita dei nei perché ho familiarità con i melanomi. Li controllo molto spesso. Rispetto a sei mesi fa, c’era un neo, questo sul braccio, che era leggermente cambiato di colore. Per precauzione, è stato meglio toglierlo”.

Tante le speculazioni su cosa fosse successo. La futura conduttrice di Sanremo 2023 ha, inoltre, spiegato di non averne parlato prima perché in attesa del risultato istologico sul materiale prelevato: “È tutto ok” ma “poteva trasformarsi nel tempo in un melanoma, uno dei tumori peggiori da avere, è tra i più pericolosi– dice- perché, la maggior parte delle volte, non ce ne si accorge”.

E invita i fan: “Controllatevi sempre”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it