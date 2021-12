In Vda interventi day hospital il sabato per smaltire liste

Aosta, 12 dic. – L’Usl della Valle d’Aosta ha avviato un piano di abbattimento e riduzione delle liste d’attesa per gli interventi in regime di day hospital. Lo comunica in una nota la struttura di Chirurgia generale dell’ospedale Umberto Parini.

“Interventi programmati come la rimozione di ernie e lipomi saranno fatti grazie all’attivazione di un turno di sala operatoria supplementare, il sabato mattina” spiega l’azienda sanitaria. “Si tratta di un contributo importante per ridurre le attese dei nostri pazienti- dice il primario della Chirurgia generale, Paolo Millo- dovute alla riduzione e al rallentamento delle attività causate dalle varie ondate di Covid-19. È importante la collaborazione del dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia, dello staff chirurgico, degli anestesisti, del personale infermieristico di sala operatoria e di reparto e del day hospital multidisciplinare”.