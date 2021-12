Formula 1, la Mercedes contesta la regolarità della gara: Fia convoca responsabili Red Bull

ROMA – Ci sono quattro documenti, e due reclami aperti dalla Mercedes – per gli articoli 48.8 e 48.12 del regolamento – per contestare la classifica e il comportamento di Verstappen durante la Safety, dopo il Gp di Abu Dhabi. I responsabili della Red Bull sono quindi stati convocati dagli steward. La Mercedes contesta l’irregolarità della partenza dopo la safety car e ha annunciato il silenzio stampa fino alla decisione dei vertici Fia.

Al centro della contestazione quanto successo durante la Safety Car. Il primo reclamo verte sul comportamento di Verstappen che avrebbe superato, con il muso della macchina, la vettura di Hamilton. Il secondo – e più serio – reclamo verte invece sulle vetture che hanno ricevuto l’ordine di ‘sdoppiarsi’ prima della ripartenza della gara. Stando al regolamento, quando questo avviene, la Safety Car deve uscire dal circuito nel giro successivo per permettere al gruppo di ricompattarsi. Ma la Safety, stando a quanto sostiene Mercedes, è uscita subito dopo l’ordine di ‘sdoppiarsi’, concedendo a Verstappen l’ultimo decisivo giro di gara.

LEGGI ANCHE: Clamoroso ad Abu Dhabi, Verstappen supera Hamilton all’ultimo giro e diventa campione del Mondo

“E’ inaccettabile”. George Russell twitta contro il finale del Mondiale di F1 che ha visto trionfare all’ultimo giro di Abu Dhabi Max Verstappen. “Max è un pilota assolutamente fantastico, ha fatto una grande stagione e io posso solo avere grande rispetto per lui, però quello che è successo è assolutamente inaccettabile. Non posso credere a tutto quello che abbiamo appena visto” ha scritto sui social il pilota della Williams, che il prossimo anno sarà al fianco di Lewis Hamilton in Mercedes.