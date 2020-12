Sondaggio Dire-Tecnè: la Lega al 23,7%, allunga sul Pd al 20,3%

ROMA – Continua la risalita dei consensi della Lega che allunga ulteriormente sul Partito Democratico, Fratelli d’Italia consolida il terzo posto, perde ancora il Movimento Cinque Stelle e resta stabile Forza Italia. È quanto emerge dal consenso ai partiti rispetto a sette giorni fa. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche l’11 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica.

La Lega, in questi sette giorni guadagna quindi lo 0,5% e registra un 23,7% complessivo. Viceversa il Pd perde 0,2% e si ferma al 20,3%. Fratelli d’Italia si conferma terzo partito con il 17,1% (+0,1%) mentre cala il M5S (-0,2%) con il 14,2% del consenso. Stabile Forza Italia (8,2%) e sale leggermente La Sinistra (3,5%) che guadagna lo 0,1%. Perde lo 0,1% Azione che si attesta al 3,3%. Quindi Italia Viva 3% (-0,1%), +Europa 1,9% (+0,1%), Verdi 1,5% (-0,1%).

DIRE-TECNÈ: “TRA I LEADER GIÙ CONTE, SALGONO MELONI E SALVINI“

Giu’ i consensi per il premier Giuseppe Conte e per tutti gli altri esponenti di spicco del Governo, guadagnano gradimento invece i leader del centrodestra. E’ l’esito del borsino settimanale che analizza la fiducia degli italiani nei leader. Tra i membri del Governo a perdere piu’ punti di percentuale e’ il presidente Giuseppe Conte con un -0,8%, restando comunque il ‘preferito’ all’interno dell’esecutivo con il 37,5% complessivo del gradimento degli italiani. Al secondo posto il ministro della Salute Roberto Speranza con il 34,4% che pero’ perde 0,6 punti di percentuale. Quindi col 26,4% Luciana lamorgese, ministro dell’Interno(-0,1%), che supera Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia (-0,4%). Chiude Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, con il 17,8% (-0,7%). Tra i leader politici guida sempre Giorgia Meloni, che guadagna ancora terreno (+0,1%) e ed e’ prima con il 37,6% complessivo, quindi Matteo Salvini (+0,4%) con il 31,9%. Nicola Zingaretti perde lo 0,1% e resta terzo con il 23,7% Silvio Berlusconi (+0,1%) che lo tallona con il 23,3%. Continua la discesa di Matteo Renzi che perde un ulteriore 0,5% e si attesta al 13%, chiude Vito Crimi (-0,2%) con il 9,4%.

DIRE-TECNÈ: “IN LEGGERO CALO LA FIDUCIA NEL GOVERNO“

In leggero calo la fiducia degli italiani nel governo. Rispetto a sette giorni fa l’esecutivo perde lo 0,3% e ha il 31,8% di gradimento. Aumenta di 0,2% la fetta di coloro che non hanno fiducia, che passa al 62,9%. Non sa il 5,3%. Lontano il picco di gradimento del 37,3% raggiunto dall’esecutivo giallorosso nella prima decade di ottobre, ovvero ad inizio seconda ondata. Ad inizio pandemia la fiducia si attestava al 31,8%, un anno fa al 26%.