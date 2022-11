Impresa dell’Italia nel test match di rugby: Australia battuta 28-27

ROMA – Un primo tempo stratosferico, un’impresa storica che permesso all’Italia di conquistare la prima vittoria con l’Australia. Gli azzurri, infatti, hanno vinto 28-27 a Firenze, nel secondo test match autunnale. Il primo tempo si era chiuso sul 17-8 per gli azzurri, che si erano portati anche sul 17-3.

ITALIA BATTE AUSTRALIA AL 21ESIMO TENTATIVO

Un testa a testa finale emozionante, dopo una partita condotta in modo magistrale, come dimostra anche il +14 in favore dell’Italia al 28′ del primo tempo. Quando nel finale Dondaldson manca la trasformazione della meta di Neville allo scadere, il tripudio azzurro travolge lo stadio Franchi di Firenze. Così l’Italia ha portato a casa un successo storico, un 28-27 che significa prima vittoria contro l’Australia. È il 21 novembre 1973 quando l’Italia sfida a L’Aquila, per la prima volta, gli Wallabies: finisce 59-21, 10 mete australiana contro le 2 italiane. Proprio a Firenze l’Italia ha sfidato l’Australia in altre due occasioni: nel 2010, perdendo 32-14, e soprattutto nel 2012, con gli australiani vittoriosi 22-19.

Ora, al ventunesimo tentativo, lo storico successo italiano.

21.11.1973 L’Aquila Italia – Australia 21-59 2-10 (Mete segnate)

4.11.1976 Milano Italia – Australia 15-16 1-3

22.10.1983 Rovigo Italia – Australia 7-29 1-5

1.6.1986 Brisbane Australia – Italia 39-18 6-2

3.12.1988 Roma Italia – Australia 6-55 0-9

18.6.1994 Brisbane Australia – Italia 23-20 2-1

25.6.1994 Melbourne Australia – Italia 20-7 1-1

23.10.1996 Padova Italia – Australia 18-40 2-4

23.11.2002 Genova Italia – Australia 3-34 0-5

25.6.2005 Melbourne Australia – Italia 69-21 11-3

11.11.2006 Roma Italia – Australia 18-25 0-3

8.11.2008 Padova Italia – Australia 20-30 1-2

13.6.2009 Canberra Australia – Italia 31-8 5-1

20.6.2009 Melbourne Australia – Italia 34-12 5-0

20.11.2010 Firenze Italia – Australia 14-32 1-2

11.9.2011 North Harbour* Australia – Italia 32-6 4-0

24.11.2012 Firenze Italia – Australia 19-22 1-1

9.11.2013 Torino Italia – Australia 20-50 3-7

24.6.2017 Brisbane Australia – Italia 40-27 6-3

17.11.2018 Padova Italia – Australia 7-26 1-4

12.11.2022 Firenze Italia – Australia 28-27 3-4

