A Scandiano un’auto si ribalta e s’incendia, 4 in ospedale

REGGIO EMILIA – Poco prima delle 5 i Carabinieri di Albinea sono intervenuti in via Bosco all’altezza dell’intersezione con via Mazzini del comune di Scandiano (Reggio Emilia) dove si era verificato un incidente a seguito del quale quattro 24enni (la conducente di Albinea, una ragazza di Bibbiano, un ragazzo e una ragazza di Scandiano) sono rimasti feriti e trasportati in ambulanza all’ospedale in codice due. L’autovettura, una Volkswagen Polo, a seguito dell’impatto si è incendiata ed è andata distrutta. Le fiamme, domate dai Vigili del fuoco hanno lambito un’auto in sosta, una Fiat 500 L, di proprietà di un 64enne scandianese, che è rimasta danneggiata.

LE ESATTE CAUSE DEL SINISTRO SONO AL VAGLIO DEI CARABINIERI

Secondo i primi accertamenti l’auto a bordo della quale viaggiavano i ragazzi, percorreva via Bosco con direzione di Casalgrande quando, per cause al vaglio dei carabinieri, ha impattato contro l’isola stradale presente per poi ribaltarsi e terminare la corsa nell’attigua aera di parcheggio posta in via Statale. I quattro occupanti sono usciti autonomamente seppur contusi.

