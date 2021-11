L’ex ct azzurro Gian Piero Ventura si ritira: “Spero l’Italia si qualifichi ai Mondiali”

ROMA – “Spero che l’Italia di Mancini si qualifichi ai Mondiali e che li vinca”. Ha scelto proprio il giorno di Italia-Svizzera, l’ex ct Gian Piero Ventura per annunciare ufficialmente il suo ritiro dal calcio. Stasera si gioca una partita fondamentale per la qualificazione dell’Italia al prossimo Campionato del Mondo. E Ventura ormai è ricordato soprattutto per la partita con la Svezia e la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale di Russia del 2018.

“Ho deciso di fermarmi – ha detto il 73enne Ventura – Non voglio più affrontare discorsi di campo. Gli anni passano, voglio godermi la vita. Dopo trentasette anni di calcio, con tante soddisfazioni e qualche momento negativo, penso che sia un mio diritto riprendere la vita“.