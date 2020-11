Focolaio in una Rsa di Castellammare di Stabia, 58 i positivi al Covid

NAPOLI – Positivi al tampone 43 ospiti, sui 65 attualmente presenti, e 15 operatori sanitari della Rsa Oasi San Francesco di Castellammare di Stabia. Lo rende noto l’Asl Napoli 3 Sud. Disposto l’isolamento di tutti i pazienti, nessuno dei quali attualmente, secondo quanto informa l’Asl, desta preoccupazione per le condizioni di salute. Sanificata l’intera struttura in cooperazione con la direzione strategica dell’azienda ospedaliera campana. L’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia è stata informata sulla vicenda ed e’ in costante contatto con l’Asl per tutti gli aggiornamenti del caso.