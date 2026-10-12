Ucraina, un drone su Kiev fa 2 morti. Zelensky: “Fare più pressione sulla Russia”

ROMA – Un drone russo ‘shahed’ stasera ha colpito un palazzo di Kiev, causando due morti e nove feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questa è l’ennesima prova che la Russia deve subire maggiore pressione. Sono loro a continuare i crudeli attacchi. Sono loro a prolungare la guerra”, rimarca il presidente.

“Anche ora, in risposta alla proposta americana”, aggiunge, ecco gli “Shahed. Contiamo che gli Stati Uniti vedano questi segnali dalla Russia e agiscano con fermezza. Serve forza per costringere la Russia a porre fine a questa guerra”.

I russi, scrive ancora Zelensky, “continuano il loro terrore contro la nostra gente, colpiscono edifici residenziali e tolgono vite”. Il presidente fa infine le condoglianze ai familiari e ai cari delle persone decedute.

ZELENSKY: “MERZ AL LAVORO PER INCONTRO DEI ‘VOLENTEROSI'”

“La Germania sta lavorando per organizzare l’incontro della Coalizione dei Volenterosi. È altrettanto importante lavorare in tutti gli altri format che possono dare forza all’Ucraina e a tutta l’Europa”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, spiegando di aver parlato col cancelliere tedesco Friedrich Merz e di aver concordato un incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale. “Abbiamo anche parlato del sostegno alla resilienza finanziaria dell’Ucraina”, aggiunge Zelensky. E anche “di come la Russia stia reagendo alla dichiarazione del presidente Trump sul cessate il fuoco energetico con nuovi attacchi agli impianti energetici ucraini. È così che si comportano i russi quando la pressione diminuisce. È molto importante che l’Europa continui ad agire in base ai propri principi”. In ogni caso, conclude il presidente ucraino, “ne discuteremo più nel dettaglio durante l’incontro di questa settimana”. Infine ringrazia “per la solidarietà all’Ucraina e per il sostegno al nostro popolo”.

(Foto da X)