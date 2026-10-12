lunedì 12 Ottobre 2026

Intercettato e distrutto un missile Houthi diretto a Riad

La dichiarazione è del portavoce ufficiale della Coalizione per il ripristino della legittimità in Yemen, il generale maggiore Turki Al-Malki

Data pubblicazione: 12-10-2026 ore 22:00Ultimo aggiornamento: 12-10-2026 ore 22:00

ROMA – “Un missile balistico lanciato dalla milizia terroristica Houthi verso Riad è stato intercettato e distrutto“. É quanto si legge sul profilo X di Kuwait Times. L’organo di informazione riporta la dichiarazione del portavoce ufficiale della Coalizione per il ripristino della legittimità in Yemen, il generale maggiore Turki Al-Malki.

Di questa mattina la notizia che è stato colpito un terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale di Riad.
L’Autorità Generale per l’Aviazione Civile (Gaca) dell’Arabia Saudita ha rilasciato una nota ufficiale in merito a un “nuovo attacco” contro l’aeroporto internazionale King Khalid. La Gaca ha confermato che l’attacco ha causato un morto e diversi feriti.

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