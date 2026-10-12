New York, Mamdani snobba il Columbus Day e celebra i popoli indigeni. Proteste della comunità italo-americana

ROMA – Promessa mantenuta ma polemiche assicurate a New York, dove il sindaco Zohran Mamdani ha deciso di non presenziare alla tradizionale e 82esima sfilata del Columbus Day lungo la Fifth Avenue. La scelta, già preannunciata durante la campagna elettorale (con tanto di dito medio alzato verso la statua del celebre Colombo), rompe, per la prima volta nella storia americana, con una consuetudine consolidata per gli inquilini di City Hall e ha riacceso le proteste degli organizzatori e di diversi esponenti della comunità italoamericana locale. Alla base del forfait le posizioni critiche da tempo espresse dal primo cittadino nei confronti della figura di Cristoforo Colombo che proprio il 12 ottobre del 1492 sbarcò nel territorio che sarebbe diventato di fatto ‘americano’ dopo qualche anno.

La figura di Cristoforo Colombo ha, infatti, spesso diviso le opinioni, tra chi celebra come un’impresa storica il primo viaggio dell’era moderna dall’Europa al continente americano, e chi sottolinea le conseguenze predatorie con lo sterminio delle popolazioni autoctone, causate dalla stessa impresa. Molte statue di Colombo negli Stati Uniti sono state abbattute per protesta.

Il Municipio di New York non ha fornito una motivazione ufficiale per la mancata partecipazione alla parata. Mamdani di contro ha pubblicato alcuni post per celebrare la Giornata dei popoli indigeni. Una vera e propria “cultural erasure“, una cancellazione culturale, per The Italian American Civil Rights League che su X critica duramente il primo cittadino.

Any Italians who “bought” his stupid video yesterday should be ashamed of themselves.



This is who Zohran is.



Today is an ITALIAN HOLIDAY.



Why can’t they celebrate indigenous people ANY other day?



It’s cultural erasure. https://t.co/n5AiQ5UM1q October 12, 2026

“In questa amministrazione pensiamo che Colombo sia un eroe“, posta su X la Casa Bianca mostrando un eloquente foto del Presidente Donald Trump che pochi giorni fa aveva scritto: “Nel 1492, Cristoforo Colombo intraprese uno dei viaggi più audaci nella storia del nostro pianeta… Proseguì la sua rotta e scoprì il Nuovo Mondo, portando alla fine alla creazione della nazione più eccezionale nella storia“.

In this Administration, Christopher Columbus is a hero!



Happy Columbus Day! pic.twitter.com/HrRnqKd9l4 — The White House (@WhiteHouse) October 12, 2026

“Il Columbus Day appartiene non solo agli italo-americani, ma a tutti gli americani”, scrive la National Italian American Foundation (NIAF). Il Columbus Day “è una testimonianza di eredità e cuore, un simbolo di resilienza, una celebrazione di unità e un promemoria di quanto siamo arrivati lontano“, scrive il Presidente dell’Italian Sons and Daughters of America (ISDA) Basil M. Russo.

Columbus Day is a testament to heritage and heart, a symbol of resilience, a celebration of unity and a reminder of how far we’ve come. Happy #ColumbusDay from ISDA President Basil M. Russo! 🇮🇹🇺🇸 pic.twitter.com/PHHRpOk804 — Italian Sons and Daughters of America (@OrderISDA) October 12, 2026

La polemica arriva anche a casa nostra, direttamente nella patria del navigatore, Genova, dove il presidente della Regione Liguria Marco Bucci partecipa con passione alle Celebrazioni Colombiane e commenta: “Ho letto questa notizia di stampa che dice che il sindaco Mamdani non parteciperà al Columbus Day. Mi sembra veramente una cosa al di fuori della normale rappresentatività di un sindaco e soprattutto un grande insulto alla comunità italoamericana che a New York è molto forte, come in tutti gli Stati Uniti”.

“Ho condotto numerose battaglie- continua Bucci- per ripristinare le statue di Colombo che erano state abbattute. Ho scritto più di 25 lettere ai sindaci degli Stati Uniti, proprio per ripristinare la figura di Colombo e il suo grande contributo alla storia e alla civiltà. Mi sembra veramente incredibile che un sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini, quindi anche la comunità italoamericana prenda questa iniziativa. Veramente deplorevole”.