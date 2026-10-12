Lavoro, in Lombardia Aslam Bridge è un ponte per formare e occupare giovani stranieri

MILANO – Il 70% degli studenti che hanno concluso il percorso formativo ha trovato un’occupazione in soli due mesi, mentre il restante 20% ha deciso di puntare sull’istruzione e proseguire il percorso. È il bilancio del primo anno del Progetto ‘Bridge’ dedicato alla formazione professionale dei giovani migranti promosso da ‘Aslam’, ente per la formazione professionale accreditato da Regione Lombardia, e sostenuto dalla Fondazione Villum attraverso l’Eye Program 2024. I risultati del progetto sono stati presentati oggi a Milano, al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, durante il convegno “Un anno di Aslam Bridge. Formazione e integrazione delle persone migranti: nuove opportunità di sviluppo” alla presenza dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, del Presidente di Aslam, Angelo Candiani, del Direttore Generale di Aslam, Carlo Carabelli e del Direttore Grant Area di Fondazione Villum, Nicolas Schunck.

Il progetto Bridge è rivolto a persone dai 18 ai 35 anni che hanno conseguito la licenza media ed è nato per rispondere alla crescente richiesta espressa dalle imprese del territorio, che oggi registrano una carenza stimata in decine di migliaia di addetti, e per trasformare questo fabbisogno occupazionale in un’opportunità di inclusione. I ragazzi e le ragazze possono avere opportunità concrete di trovare un posto di lavoro, ottenere l’indipendenza economica e inserirsi nel tessuto sociale e produttivo. “Il progetto Bridge- ha dichiarato Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia- dimostra concretamente quanto la formazione professionale possa essere uno strumento decisivo per costruire opportunità di lavoro, autonomia e integrazione. I risultati del primo anno confermano il valore di un modello capace di mettere in relazione i bisogni delle imprese con le competenze e le aspirazioni dei giovani, attraverso percorsi formativi qualificati e fortemente connessi al territorio. In Lombardia crediamo in una formazione che non lasci indietro nessuno e che sappia trasformare il fabbisogno di professionalità del nostro sistema produttivo in un’occasione di crescita per le persone e per l’intera comunità. Esperienze come Bridge rafforzano quella collaborazione tra istituzioni, enti di formazione e imprese che è fondamentale per favorire un’integrazione sociale ed economica concreta e duratura”.

Aslam, che ha celebrato quest’anno i trent’anni di attività e opera in sette sedi in Lombardia, offre agli studenti percorsi formativi gratuiti costruiti insieme alle aziende sulla base delle concrete necessità del tessuto produttivo locale e finalizzati all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Nell’anno scolastico 2025-2026, su 92 iscritti al Progetto Bridge- di cui il 75% uomini e il 25% donne provenienti principalmente da America Latina, Asia e Africa- 72 sono stati ammessi agli esami finali e 70 sono stati promossi e hanno conseguito la qualifica professionale regionale Eqf di livello 3. Si tratta di un titolo che grazie a Bridge può essere ottenuto in un solo anno scolastico rispetto a quanto accade durante il percorso canonico di formazione professionale della durata di tre anni che si può intraprendere dopo le scuole medie.

Attraverso una rete che coinvolge i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (Cpia), cooperative sociali, centri di prima accoglienza nelle province di Milano, Varese e Monza-Brianza, partner istituzionali e aziende del territorio, Bridge punta a formare più di 300 lavoratori nell’arco di quattro anni. Un obiettivo che mira a contribuire anche alla riduzione del mismatch occupazionale nel territorio lombardo. Come indicato nel Terzo Report sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da Cnel e Unioncamere con la collaborazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Istat e del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2 milioni e 869 mila assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario.

Le micro e piccole imprese hanno pianificato complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi una componente decisiva della domanda di lavoro del Paese. Ma devono fare i conti con difficoltà di reperimento che si registrano maggiormente nel settore delle costruzioni (59,8% delle assunzioni programmate), nelle industrie del legno e del mobile (59,6%) e nelle industrie metalmeccaniche ed elettroniche (55%).

“Il progetto di sperimentazione quadriennale Bridge- ha sottolineato Angelo Candiani, presidente di Aslam- ha dimostrato già dal primo anno la sua straordinaria efficacia e la sua replicabilità su scala nazionale. Dando un’impostazione metodologica forte e strutturata, che utilizza i canali e gli strumenti già fruibili nel nostro sistema- come la IeFP, Istruzione e Formazione Professionale per adulti, accessibile a chi ha concluso la scuola secondaria di primo grado, che consente l’ottenimento di una qualifica o di un diploma tecnico, l’intera partnership sta esprimendo il suo pieno valore. Enti di accoglienza, Cpia, enti di formazione, istituzioni locali e regionali, insieme alle aziende di settori chiave come meccanica, saldocarpenteria, elettrico, termoidraulica, falegnameria, pelletteria e manutenzione veicoli stanno già documentando risultati straordinari e misurabili. In questo modello, ogni attore mette a disposizione le proprie competenze specifiche ed è pienamente valorizzato nella propria azione”.

Durante il convegno, aperto da Carlo Carabelli, direttore generale di Aslam, gli esperti hanno analizzato il modello Bridge e i risultati finora ottenuti per mettere a fattor comune un’esperienza unica in Italia nel suo genere e utile a consolidare un percorso formativo progettato insieme alle imprese, capace di rispondere ai reali fabbisogni occupazionali e di diventare uno strumento stabile di integrazione e sviluppo, da proporre, come prossimo step al Ministero dell’Istruzione e al Ministero del Lavoro. La risposta a un bisogno sociale può evolvere in una risorsa strategica per il sistema produttivo lombardo e non solo con il consolidamento dell’alleanza tra formazione, imprese e istituzioni attraverso una rete territoriale solida, sinergica e operativa.

“È possibile costruire un percorso istituzionale replicabile in tutta Italia- ha specificato Carabelli-, offrendo al contempo una risposta concreta ed efficace all’inclusione delle persone con background migratorio attraverso l’integrazione lavorativa e sociale, guidata da un canale regolamentato e sicuro. Il modello ha già suscitato l’interesse di altre regioni ed è pronto a diventare una via strutturata per la crescita formativa dei giovani migranti e lo sviluppo del nostro tessuto industriale”.

Un modello, quello del progetto Bridge, che proprio per la sua capacità di adattarsi alle esigenze del territorio e di coniugare inclusione e occupabilità guarda già oltre i confini della Lombardia e dell’Italia.

“Da una prospettiva europea, la possibilità di replicare questo modello è particolarmente significativa. Le difficoltà nell’integrare nel sistema educativo i giovani a rischio di esclusione e nel favorire il loro percorso verso il mondo del lavoro rappresentano una sfida diffusa, che richiede nuovi approcci adattati ai diversi contesti e soluzioni capaci di coinvolgere più settori. Il modello Bridge affronta con successo questa sfida, mettendo in relazione le competenze individuali con le esigenze di professionalità del territorio. La Fondazione Villum guarda con favore ai risultati raggiunti, che non solo rappresentano un modello di riferimento per la Lombardia, ma possono costituire un esempio e una fonte di ispirazione anche in un contesto europeo più ampio”, ha sottolineato Nicolas Schunck, direttore Grant Area della Villum Fonden.

Per l’anno formativo 2026-2027 Aslam propone otto percorsi gratuiti nei settori della termoidraulica e della saldatura (sede di Magenta), meccanica (Samarate), impiantistica elettrica (Milano), pelletteria (Milano), tessile (Gallarate), riparazione di veicoli a motore (Malpensa – Case Nuove e Varese) e lavorazione del legno (Lentate sul Seveso). Ogni corso prevede 850 ore di formazione, comprensive di aula, laboratori e stage in azienda, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze tecniche, delle soft skills, dell’educazione civica e della sicurezza sul lavoro. I candidati devono essere in possesso del diploma di terza media conseguito o da conseguire entro marzo 2027 e devono avere una conoscenza di base della lingua italiana.

Attraverso gli Orientation Days– un momento fondamentale di incontro, conoscenza e orientamento- tutor, docenti e rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto si mettono a disposizione delle persone interessate per dare loro la possibilità di scoprire l’offerta formativa dell’anno 2026-2027, conoscere le metodologie didattiche di Aslam, verificare la loro attitudine e le competenze di base per affrontare il percorso formativo e dialogare con esperti del settore per delineare il proprio futuro professionale.

TIRONI: “CON ASLAM STRANIERI FORMATI E INSERITI, MODELLO PER L’ITALIA”

Giovani stranieri che aggiornano la loro competenze, formati sulla base delle richieste dalle imprese lombarde e il 70% di chi è stato promosso inserito nel mondo del lavoro. È il primo bilancio del progetto Aslam Bridge, un’esperienza che Regione Lombardia punta a estendere anche al resto d’Italia. “Questo è un grande modello che il Governo dovrebbe prendere per esempio e trasferire anche in tutte le altre regioni”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, a margine della presentazione del bilancio annuale di Aslam Bridge, al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, a Milano. Il progetto mette insieme accoglienza, formazione professionale e inserimento lavorativo, con percorsi costruiti in collaborazione con le aziende per rispondere alla carenza di personale qualificato.

“Questa puntata zero ha portato sul nostro territorio quasi un centinaio di persone che, con le competenze giuste, sono state inserite immediatamente nel mondo del lavoro. È una boccata di ossigeno per le nostre aziende”, ha spiegato Tironi. Per l’assessore, l’esperienza può diventare un riferimento anche fuori dalla Lombardia. “Deve essere un modello per tutto il nostro territorio”, ha sottolineato, ringraziando Aslam, definita “una delle eccellenze a livello formativo”. L’obiettivo è allargare l’iniziativa alle altre province lombarde e successivamente alle altre regioni. “La sfida che il mercato del lavoro oggi pone davanti a noi non riguarda soltanto Regione Lombardia, ma è una sfida su scala nazionale”, ha concluso.

CARABELLI (ASLAM): “CON BRIDGE INSERITA QUASI TOTALITÀ DEI GIOVANI”

Settanta giovani adulti stranieri hanno ottenuto una qualifica professionale e, nel giro di appena due mesi dalla conclusione dei corsi, molti di loro sono riusciti a entrare nel mondo del lavoro. Sono i primi risultati di Aslam Bridge, il progetto di formazione e integrazione rivolto a persone tra i 18 e i 35 anni, provenienti da diversi Paesi o italiani di prima e seconda generazione. A tracciare il bilancio è Carlo Carabelli, direttore generale di Aslam, a margine della presentazione del bilancio annuale del progetto al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, a Milano.

“Abbiamo incontrato più di 300 giovani adulti. In 72 hanno conseguito il titolo di studio e in due soli mesi si sono inseriti quasi tutti, quasi la totalità”, spiega Carabelli. Il percorso permette, a chi possiede i requisiti necessari, di ottenere in un anno una qualifica professionale che normalmente richiede tre anni, attraverso lezioni di italiano, matematica, inglese e materie tecniche pensate per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro. Molti partecipanti avevano già frequentato i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) per conseguire la licenza media. Alcuni, dopo la qualifica, hanno invece scelto di proseguire gli studi.

Alla base del progetto c’è una rete che coinvolge associazioni impegnate nell’accoglienza, Comuni, centri di formazione, imprese e Regione Lombardia, che rilascia titoli riconosciuti a livello nazionale. “Un tema come l’integrazione ha bisogno di più mani”, sottolinea Carabelli, secondo cui il prossimo passo è rafforzare questa collaborazione ed estendere l’esperienza ad altre regioni. “L’intenzione di fare integrazione c’è, ma l’investimento veramente reale in questi tipi di percorsi è una possibilità regolamentata che dà solidi risultati”, conclude.

CANDIANI: “CON BRIDGE SECONDA OCCASIONE PER CHI ARRIVA”

Novantadue iscritti al Progetto Bridge- di cui il 75% uomini e il 25% donne provenienti principalmente da America Latina, Asia e Africa- 72 ammessi agli esami finali e 70 promossi al conseguimento della qualifica professionale regionale EQF di livello 3. Sono i numeri del primo anno di Aslam Bridge, il progetto che punta a favorire l’integrazione attraverso la formazione professionale, rispondendo allo stesso tempo alla richiesta di personale qualificato delle imprese lombarde. “Il bilancio è commovente, per il modo in cui tutti i ragazzi hanno partecipato e per i risultati che hanno ottenuto”, racconta Angelo Candiani, presidente di Aslam, a margine della presentazione del bilancio annuale del progetto al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, a Milano. “Novanta ragazzi portati all’esame, 72 si sono diplomati. Di quelli che ce l’hanno fatta, più dell’80% sta già lavorando, ha già un posto di lavoro”, spiega Candiani, sottolineando che la qualifica triennale regionale permette anche di continuare gli studi e crescere professionalmente.

Il progetto nasce dalla collaborazione con le imprese del territorio, che contribuiscono a individuare le competenze necessarie, ospitano i tirocini e assumono i partecipanti. Ma per Candiani il risultato va oltre l’occupazione. “La sorpresa è che molti di questi ragazzi nei loro Paesi di provenienza hanno fatto percorsi di studio virtuosi. Senza un’equipollenza nel nostro Paese non valgono, ma con un semplice corso così si sono rilanciati”, osserva. La formazione diventa quindi anche un’occasione per superare ostacoli e pregiudizi. “Il fatto che la proposta fosse di livello ha permesso loro di sentire uno sguardo che gli ha aperto una prospettiva, non uno sguardo pregiudizievole che limita, ma uno sguardo che dice: guarda che c’è una strada anche per te”, conclude.

SCHUNCK: “MODELLO ASLAM BRIDGE DA CONDIVIDERE IN EUROPA”

Integrare le persone provenienti dall’estero e rispondere alla carenza di lavoratori qualificati. Sono le due sfide affrontate da Aslam Bridge, progetto lombardo che potrebbe diventare un riferimento anche per altri Paesi europei. Ne è convinto Nicolas Schunck, Grant Area Director della fondazione danese Villum Fonden, intervenuto a margine della presentazione del bilancio annuale del progetto a Palazzo Lombardia, a Milano. “Uno degli aspetti migliori di Bridge è che lavora su due livelli, quello economico e quello individuale”, spiega Schunck.

Problemi come l’integrazione sociale e la mancanza di personale specializzato, osserva, “si riscontrano in diversi Paesi europei”. Da qui l’interesse a condividere l’esperienza lombarda con altre realtà. “Speriamo che Bridge possa trasferire le conoscenze e le esperienze maturate ad altri progetti simili nei Paesi in cui lavoriamo come fondazione”, conclude.