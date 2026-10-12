Pensioni, in manovra uscita volontaria a 64 anni

MILANO – Portare a 64 anni l’età per il pensionamento volontario, rispetto ai 67 previsti dalla legge Fornero. È una delle priorità indicate da Matteo Salvini per la prossima legge di bilancio, parlando con i giornalisti all’uscita dalla sede della Lega in via Bellerio, a Milano, dopo la riunione in vista del congresso federale.

“Ovviamente se uno sta bene va avanti a lavorare finché vuole. Se uno non ce la fa più, ha diritto di riprendersi i contributi versati“, afferma il vicepremier. Per finanziare la misura, insieme all’innalzamento della soglia della flat tax per le partite Iva e alle assunzioni nelle forze dell’ordine, Salvini punta su un contributo di cinque miliardi di euro da parte delle banche. Una richiesta che il segretario leghista giudica “assolutamente ragionevole” a fronte di utili bancari stimati in 50 miliardi.