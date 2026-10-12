Giorgetti: “Economia italiana regge, ma pesa l’incertezza sui prezzi dell’energia”

ROMA – “L’economia italiana ha mostrato una capacità di tenuta in questi anni, nonostante la difficoltà. Al tempo stesso l’elevata incertezza nei contesti internazionali può modificare rapidamente le prospettive economiche”. Lo dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti in audizione in commissione congiunta Bilancio sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP)..
“Negli ultimi anni la crescita effettiva si è mantenuta in linea, e in alcuni casi al di sopra, delle previsioni formulate nei precedenti documenti del governo, a conferma di un’impostazione previsiva improntata alla prudenza”. I dati contenuti del Dpfp “confermano il percorso di consolidamento dei Conti pubblici pur in presenza di un quadro macroeconomico ancora esposto a rilevanti rischi“.
“Il prezzo dell’energia è uno degli elementi che maggiormente condizionano le prospettive per il prossimo biennio. Le tensioni in Medio Oriente continuano ad alimentare l’incertezza nelle quotazioni del gas e del petrolio. Nonostante le curve dei futures incorporino un graduale riassorbimento delle tensioni, i prezzi rimangono superiori a quelli ipotizzati nella scorsa primavera”.