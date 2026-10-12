Lega, Salvini si dimette. Nuova segreteria politica e simbolo ‘aggiornato’

MILANO – Come già da tempo concordato e previsto, nel corso del Consiglio Federale della Lega, il segretario Matteo Salvini e i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani hanno rassegnato le proprie dimissioni. Si tratta di un passaggio necessario in vista del Congresso straordinario del partito, per procedere a un congresso elettivo. Il tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vicesegretario vicario, avrà il compito di amministrare la Lega fino al Congresso straordinario. Lo fa sapere il partito.

AGGIORNEREMO IL SIMBOLO, NUOVA SEGRETERIA POLITICA

La Lega aggiornerà il proprio simbolo e si doterà di una segreteria politica. Lo annuncia Matteo Salvini, parlando con i giornalisti all’uscita dalla sede del partito in via Bellerio, a Milano, dopo la riunione in vista del congresso federale straordinario del 24 e 25 ottobre. “Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre“, spiega il segretario federale.

“Siamo orgogliosi delle nostre radici e del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro”.

Salvini non chiarisce se dal nuovo simbolo sparirà il riferimento a “Salvini premier”: “Ne parleremo al congresso”, risponde. Stessa risposta sulla composizione della futura segreteria politica. L’obiettivo, sottolinea, è avere una Lega “presente, unita, reattiva, di lotta e di governo, leale ma non seconda a nessuno”.