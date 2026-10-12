lunedì 12 Ottobre 2026

Energia, il ministero valuta la proroga al 31 dicembre 2027 per il servizio a tutele graduali

L’obiettivo è garantire ai clienti domestici non vulnerabili un più ampio margine temporale per valutare le offerte disponibili sul mercato libero e scegliere consapevolmente il proprio fornitore

Data pubblicazione: 12-10-2026 ore 19:44Ultimo aggiornamento: 12-10-2026 ore 19:44

ROMA – “Alla luce dell’attuale contesto internazionale, caratterizzato da una persistente instabilità dei prezzi energetici, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sta valutando l’introduzione di misure volte a prorogare fino al 31 dicembre 2027 le condizioni attualmente previste dal Servizio a tutele graduali, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2027, a beneficio di microimprese, PMI e clienti domestici”. Lo comunica il Mase in una nota.

“Tra le ipotesi allo studio- spiega il Mase-, è prevista la possibilità che, dal 1° aprile al 31 dicembre 2027, in assenza di una scelta di un’offerta sul mercato libero, il fornitore del Servizio a tutele graduali continui ad applicare ai clienti domestici non vulnerabili le attuali condizioni commerciali di fornitura oppure, qualora più vantaggiose, le condizioni della migliore offerta praticata dallo stesso fornitore ai medesimi clienti. L’obiettivo è garantire ai clienti domestici non vulnerabili un più ampio margine temporale per valutare le offerte disponibili sul mercato libero e scegliere consapevolmente il proprio fornitore, favorendo al contempo una maggiore informazione e una partecipazione più attiva dei consumatori al mercato dell’energia”.

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