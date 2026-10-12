Israele, ordigno esplode durante una gita: muore un adolescente

(Photo credit: Avihu Shapira/YNet)

ROMA – Un adolescente ha perso la vita nel nord di Israele e altri 24 sono rimasti feriti nel corso di una gita scolastica, a causa di un ordigno inesploso. L’incidente è avvenuto in una zona prossima alla catena montuosa di Ramim, non lontano dal confine con il Libano. Lo studente, di cui non è stata diffusa l’identità, avrebbe dovuto avere 14 anni secondo la testata YNet. Il gruppo, composto da studenti e insegnanti delle medie inferiori e superiori, proveniva dalla scuola ‘Ort Yeshiva High School’ della città di Ma’alot-Tarshiha.

Sull’accaduto ha aperto un’inchiesta l’esercito israeliano e nel pomeriggio ha fatto sapere che, stando a “un’indagine preliminare”, “si è trattato probabilmente di una bomba a grappolo appartenente all’organizzazione terroristica Hezbollah, rimasta nell’area ed esplosa“.

L’escursione della scolaresca era stata autorizzata dalle autorità locali, come ha confermato ai media locali il commissario di polizia Danny Levy, il quale ha deciso di emanare un’ordinanza per limitare le visite in quella zona, fino a che non sarà bonificata. Gli artificieri sono già al lavoro per cercare eventuali altri ordigni.

Da tempo le Nazioni Unite avvertono dei rischi per i civili – e in particolarei minori – legati alle mine antipersona e agli ordigni inesplosi, che causano ogni anno morti e feriti.

Il confine tra Israele e Libano è da anni teatro di un conflitto con l’ala militare del partito sciita filo-iraniano Hezbollah, che si è riacceso a marzo, causando migliaia di morti e sfollati. Proprio oggi l’Unione europea ha annunciato una missione di stabilizzazione nelle regioni meridionali del Libano.