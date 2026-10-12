Dpfp, Upb valida il quadro programmatico

ROMA – L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha validato le previsioni macroeconomiche del Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2026. L’esito positivo è stato comunicato dalla presidente dell’Upb, Lilia Cavallari, che oggi è intervenuta in audizione davanti alle Commissioni Bilancio congiunte di Senato e Camera dei Deputati.

La presidente ha illustrato le ragioni che hanno portato a validare sia il quadro macroeconomico tendenziale (Qmt) sia quello programmatico (Qmp) del Dpfp, oltre alle analisi dell’Upb sulla strategia di finanza pubblica del Documento, sull’evoluzione del debito e sulla coerenza del percorso programmatico con le regole europee.

IPOTESI RENDIMENTI A LUNGO TERMINE POTREBBERO ESSERE OTTIMISTICHE

“Il quadro internazionale è caratterizzato da forti tensioni geopolitiche, rincari dei costi energetici e condizioni finanziarie più restrittive. Questi fattori incidono anche sulle proiezioni del Dpfp, le cui ipotesi sui rendimenti a lungo termine potrebbero risultare ottimistiche: l’elevato fabbisogno di finanziamento degli emittenti sovrani e la crescente domanda di capitali per gli investimenti nell’intelligenza artificiale potrebbero mantenere elevati i tassi reali, con maggiori rischi per le economie più indebitate”. Così la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Lilia Cavallari, nel corso dell’audizione sul Dpfp presso le Commissioni Bilancio di Senato e Camera dei deputati.

CRESCITA MODERATA, PERSISTENTE VULNERABILITÀ A SHOCK ENERGETICI

“La crescita dell’economia italiana è moderata, sostanzialmente in linea con quella dell’area dell’euro nella prima metà dell’anno. Le analisi dell’Upb evidenziano la persistente vulnerabilità agli shock energetici: nonostante la riduzione della quota del gas nel mix nazionale dal 39,9 al 35,6 per cento tra il 2021 e il 2024, il peso degli idrocarburi resta prossimo ai tre quarti del totale; questa centralità delle fonti fossili rende il sistema energetico nazionale molto esposto ai rincari delle materie prime energetiche, che si ripercuotono rapidamente sui prezzi al consumo”.

RAPPORTO DEBITO/PIL GIÙ DAL 2029, UN ANNO PIÙ TARDI RISPETTO DOCUMENTO

“Il rapporto tra debito pubblico e Pil, secondo le simulazioni dell’Upb, inizierebbe a ridursi soltanto nel 2029, un anno più tardi rispetto al quadro delineato dal Dpfp”.

DPFP. UPB: INCERTEZZE GEOPOLITICHE GRAVANO SU INVESTIMENTI, INCOGNITE POST PNRR

“Le prospettive sono esposte a rischi bilaterali, complessivamente orientati al ribasso nel medio termine, dovuti in prevalenza a fattori esogeni derivanti dall’incertezza geopolitica, dalle tensioni sui mercati energetici e dalle restrizioni commerciali. Tali incertezze gravano sugli investimenti e, sul fronte nazionale, si aggiungono le incognite a seguito della conclusione del Pnrr, mentre un sostegno potrebbe provenire dall’aumento della spesa europea per la difesa e dallo sviluppo delle attività connesse con l’intelligenza artificiale”. Così la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Lilia Cavallari, nel corso dell’audizione sul Dpfp presso le Commissioni Bilancio di Senato e Camera dei deputati.

“Ulteriori incognite nascono dal possibile rapido deterioramento delle condizioni finanziarie globali, con pressioni maggiori sui titoli sovrani dei paesi più indebitati. Restano poi rilevanti i rischi climatici e ambientali, con i loro effetti sui prezzi e sui bilanci pubblici”, ha aggiunto.

ATTENZIONE SU FINANZIAMENTO MAGGIORI SPESE DIFESA OLTRE 2028

“L’Upb in particolare richiama l’attenzione sul finanziamento delle maggiori spese per la difesa oltre il 2028. Poiché una parte rilevante degli interventi riguarderebbe il personale e programmi di investimento pluriennali, gli effetti si estenderebbero anche dopo la scadenza della clausola. In assenza di misure compensative, il mantenimento di un livello strutturalmente più elevato della spesa, in coerenza con gli impegni internazionali, determinerebbe dal 2029 maggiori disavanzi e un debito più alto, oltre al superamento dei limiti di crescita della spesa netta raccomandati dal Consiglio della Ue”.