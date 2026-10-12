FOTO | Inaugurate a Roma le torri dell’Eur: dal 2027 saranno la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate

ROMA – Per 15 anni sono state chiamate la ‘Beirut romana’ perché sembravano bombardate. Da oggi sono invece il complesso direzionale più moderno di Roma. Sono le cosiddette ex torri delle finanze dell’Eur che, dopo un restauro durato anni, probabilmente dal 2027 diventeranno la nuova sede centrale dell’Agenzia delle Entrate. Il taglio del nastro che segna la fine dell’intervento di riqualificazione è avvenuto questo pomeriggio alla presenza del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell’Ad di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, a cui hanno fatto seguito gli interventi dell’Ad di Cdp Real Asset SGR, Antonino Turicchi, dell’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone. È stata proprio Cdp la società che ha sbloccato la situazione delle tre torri, rimaste per quasi 20 anni senza un “inquilino”, senza una destinazione finale e completamente sventrate per il tentativo di abbattimento pensato ai tempi dell’amministrazione Veltroni, che qui immaginava un condominio di lusso firmato Renzo Piano.

Poi per le torri si era pensato a Tim, che le aveva opzionate con tanto di copertura delle facciate con il logo, e poi a Fs. Invece, circa 4 anni fa, Cdp ha acquistato il complesso e dopo il lungo restauro sulla base del progetto di trasformazione dello studio Uno-A ecco finalmente la soluzione finale: l’arrivo di Agenzia delle Entrate. Il complesso immobiliare, di valore storico e architettonico, è stato inaugurato dopo essere stato completamente rinnovato e riportato alla piena funzionalità, ed è costituito da cinque edifici: tre torri di 17 piani e due corpi bassi, oltre a un edificio di collegamento, per una superficie di circa 60.000 metri quadrati, a cui si aggiungono oltre 21.700 metri quadrati di spazi interrati. Le facciate sono coperte da vetro e da una pietra beige simile al travertino. La riqualificazione delle torri, progettate e realizzate all’inizio degli anni Sessanta dall’architetto razionalista Cesare Ligini, ha perseguito l’obiettivo di trovare una nuova connessione tra gli edifici e il contesto circostante, ristabilendo una continuità fisica e visiva con il tessuto cittadino. Le Torri sorgono infatti in una posizione strategica nel cuore dell’Eur, uno dei principali centri direzionali della Capitale, e rappresentano un punto di riferimento nel panorama urbano.

“Le nuove Torri dell’Eur- ha commentato Turicchi- dimostrano come anche un patrimonio di grande valore, rimasto inutilizzato per anni, possa tornare a generare benefici concreti per la città e per la collettività. Con questo intervento abbiamo scelto di preservarne l’identità, valorizzandone la storia e proiettandola nel futuro. Oggi restituiamo a Roma uno dei suoi simboli architettonici, rinnovato secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ed efficienza. Un risultato reso possibile da una visione di lungo periodo e da importanti investimenti, che hanno consentito di restituire una nuova centralità a questo luogo strategico della città, creando opportunità di sviluppo, senza ulteriore consumo di suolo”.

GUALTIERI INAUGURA TORRI EUR: UN CAPOLAVORO CHE FA RINASCERE EUR

“Queste torri sono un capolavoro dell’architettura, riqualificate, rigenerate. E concorrono alla rinascita dell’Eur”. Così il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, in occasione della riconsegna alla città delle Torri dell’Eur. “Si tratta di un complesso- ha aggiunto- che a un certo punto si era persino pensato di demolire, e che invece andava rigenerato, riqualificato e salvato. È stato fatto un lavoro straordinario e io ringrazio CDP perché oggi si restituisce un gioiello alla Capitale d’Italia in una zona dove a breve il laghetto dell’Eur diventerà balneabile e all’inizio del 2027 riaprirà il Museo della Civiltà romana. Ma l’Eur, con queste torri, si conferma un grande centro direzionale, avanzato e moderno”.