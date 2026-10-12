Dpfp, Bankitalia: “Quadro più favorevole di quanto atteso, ma incertezza elevata”

ROMA – “Nel complesso il quadro congiunturale appare più favorevole di quanto atteso a giugno. Le prospettive di medio termine risentono del rialzo dell’inflazione e delle condizioni finanziarie più restrittive, che verosimilmente determineranno un temporaneo rallentamento della domanda interna. L’attività economica dovrebbe tuttavia tornare a rafforzarsi dalla seconda metà del 2027, man mano che si attenueranno le pressioni inflazionistiche. Gli sviluppi prefigurati nel DPFP sono coerenti con questo quadro sia nelle proiezioni tendenziali, che collocano la crescita all’1,0 per cento quest’anno, allo 0,6 nel prossimo e allo 0,8 nel 2028, sia nei programmi, in cui la crescita sarebbe più elevata di 0,3 punti percentuali nel biennio 2027-28 grazie alle maggiori spese in difesa e sicurezza energetica”. Lo dice Bankitalia, in audizione in commissione congiunta Bilancio sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP).

“L’incertezza rimane molto elevata. Il quadro previsivo per l’economia mondiale è fortemente dipendente dall’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e dalle sue ripercussioni sulle catene globali di produzione e sui prezzi delle materie prime. Ulteriori rischi derivano dalla possibilità di un peggioramento delle condizioni finanziarie a seguito di nuovi aumenti dei rendimenti a lungo termine a livello globale o di eventuali correzioni dei mercati azionari concentrate nel comparto tecnologico”.

FONDAMENTALE CONSOLIDARE CRESCITA

“È soprattutto fondamentale consolidare la capacità di crescita del Paese, rafforzando i segnali positivi riscontrati negli ultimi anni e che sono alla base dell’andamento superiore alle attese nel 2026. Sotto questo profilo, è importante mantenere l’attenzione alla composizione della spesa pubblica. Sia le nuove spese per la difesa e l’energia sia le risorse destinate tradizionalmente al sostegno dell’economia potranno favorire maggiormente la dinamica della produttività quanto più si privilegerà la componente di investimento rispetto a quella di natura corrente e si selezioneranno progetti con rendimenti alti ma che, per i loro costi o per il profilo di rischio, non si prestano a essere intrapresi da soggetti privati”.

CONTESTO INTERNAZIONALE ANCORA CONTRADDISTINTO DA INSTABILITÀ

“Il contesto internazionale rimane contraddistinto da numerosi elementi di instabilità. Il conflitto nel Medio Oriente e i conseguenti rincari dei prodotti energetici hanno alimentato forti pressioni inflazionistiche nella maggior parte dei paesi. A questi sviluppi si è aggiunto un aumento dei rendimenti dei titoli a lunga scadenza in tutte le principali economie avanzate”. Lo dice Bankitalia, in audizione in commissione congiunta Bilancio sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP).

DPFP. BANKITALIA: ELEVATO DEBITO PUBBLICO FATTORE VULNERABILITÀ

“Un elevato debito pubblico costituisce un fattore di vulnerabilità in caso di mutamenti nella tolleranza al rischio dei mercati. In questo quadro di grande incertezza, la politica di bilancio italiana può fare leva sulla prudenza degli ultimi anni e sul quadro di regole di bilancio europeo. Entrambi i fattori contribuiscono ad ancorare le aspettative di medio periodo degli investitori. L’individuazione di fonti di copertura nel bilancio per contenere l’aumento del disavanzo consentirebbe di ridurre più rapidamente il rapporto tra il debito e il PIL”.

DPFP. BANKITALIA: SPESE PER DIFESA ED ENERGIA FAVORISCONO PRODUTTIVITÀ

“È fondamentale consolidare la capacità di crescita del Paese, rafforzando i segnali positivi riscontrati negli ultimi anni e che sono alla base dell’andamento superiore alle attese nel 2026. Sotto questo profilo, è importante mantenere l’attenzione alla composizione della spesa pubblica. Sia le nuove spese per la difesa e l’energia sia le risorse destinate tradizionalmente al sostegno dell’economia potranno favorire maggiormente la dinamica della produttività quanto più si privilegerà la componente di investimento rispetto a quella di natura corrente e si selezioneranno progetti con rendimenti alti ma che, per i loro costi o per il profilo di rischio, non si prestano a essere intrapresi da soggetti privati”.