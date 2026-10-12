Tg Politico Parlamentare, l'edizione di lunedì 12 ottobre 2026

MELONI: “CRESCITA DEBOLE, RISPOSTE STRUTTURALI SU ENERGIA”

“La crescita è ancora troppo debole”, anche se “l’economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre”. Uno sguardo al Pil e uno al caro carburante. Dal palco di Assolombarda Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell’energia: “Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo- avverte la premier- rischiamo di essere sempre più ostaggio dell’emergenza”. Guardando all’Europa, la presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli Ets “creano squilibri” tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, “l’Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va”.

AL VIA LA CAMPAGNA DEI RICORSI CONTRO LA LEGGE ELETTORALE

Parte il fronte ‘anti-Melonellum’. Alla Camera la “Rete per un voto libero e uguale”, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell’iniziativa, nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l’iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l’approvazione. Sono sei i punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito “abnorme”. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera.

CGIL. MANIFESTAZIONE A ROMA “PER UN FUTURO DIVERSO”

In piazza per “un futuro diverso”, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La Cgil, con le tante associazioni che compongono la ‘Via maestra’, chiama alla mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da piazza della Repubblica, diretto a piazza del Popolo. Presentando l’iniziativa alla stampa estera il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in vista della manovra sottolinea che “serve una vera riforma del fisco” e la restituzione del drenaggio fiscale.

LEONE XIV HA UN NODULO AL POLMONE, PRESTO L’INTERVENTO

Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l’angelus di domenica il papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto, il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.