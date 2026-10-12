Gli universitari protestano contro il carovita: arrivano le tende a Montecitorio, Milano e in dieci atenei

ROMA – Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, l’Unione degli Universitari è nelle tende in Piazza Montecitorio e nei principali atenei del Paese per lanciare la mobilitazione nazionale dal titolo “Cara Italia, quanto ci costi?”. Una protesta diffusa per denunciare il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del Diritto allo Studio in un affare per i privati. E’ quanto si legge in una nota dell’Unione degli Universitari. Alla protesta sotto Montecitorio si accompagnano studentesse e studenti da nord a sud, da Milano a Lecce, da Bologna a Genova, passando per Pavia, mobilitando in tutta Italia già da questa mattina, spiega la nota. Studenti in tenda in tutta Italia contro la propaganda e l’indifferenza del Governo Meloni. L’Unione degli Universitari dichiara: “Il Pnrr è stato regalato ai privati, l’università è al collasso. Chiediamo almeno 7 miliardi per l’università pubblica e il diritto allo Studio”. “Siamo tornati in tenda perché dopo aver piantato tre anni fa le tende in tutta Italia, sulla casa abbiamo visto solo peggioramenti. La ministra Bernini è fuori dal mondo, crede di aver risolto l’emergenza abitativa quando invece ha sprecato 1,2 miliardi del PNRR per camere private che possono costare 1.000 euro al mese– dichiara Sabrina Brizzola, coordinatrice dell’Unione degli Universitari- La ministra vanta 60 mila posti letto, ma ad oggi sono stati realizzati appena 33 mila posti, mancando l’obiettivo del PNRR. Solo il 3,8% sono pubblici. Non è edilizia universitaria: è speculazione sulle spalle degli studenti più deboli”. “Questo Paese, in cui abbiamo scelto di rimanere, ci costa troppo- continua Brizzola- La casa è Diritto allo Studio. Lottiamo per scegliere chi essere e in quale società vivere. Guardiamo alle esperienze di Francia e Spagna per dire che un altro modello di società e di università è possibile”.

LE RICHIESTE

Per questo l’UDU, conclude la nota dell’Unione degli Universitari, lancia quattro necessità chiare e immediate per la prossima legge di bilancio: 1,7 miliardi per le borse di studio, copertura totale del fabbisogno per i 330 mila studenti idonei e azzerare per sempre la figura dell'”idoneo non beneficiario”; Un piano pluriennale da 4 miliardi per alloggi interamente pubblici, stop ai finanziamenti Pnrr ai fondi speculativi privati e garanzia del diritto all’alloggio per quasi un milione di studenti fuorisede italiani; 2 miliardi per l’università gratuita, progressiva abolizione delle tasse universitarie per garantire l’accesso universale agli studi e fermare l’emigrazione giovanile; Un welfare studentesco reale, 1,5 miliardi complessivi su trasporti pubblici gratuiti, calmieramento delle mense e servizio pubblico di supporto psicologico in tutti gli atenei.